Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Smer stratil a najviac posilnilo hnutie Matoviča

28.4.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v apríli, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 22,5 percenta hlasov. Druhý by bol Smer-SD , ktorý by volilo 20,5 percenta voličov. Tretí by skončil s veľkým odstupom Hlas-SD s 12-percentnou voličskou podporou. Štvrtou najsilnejšou stranou v parlamente by bolo hnutie Slovensko , ktorému by svoj hlas odovzdalo 8,7 percenta voličov.Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizovala agentúra AKO pre TV JOJ od 10. do 17. apríla. Do Národnej rady by sa ešte dostali strany KDH (7,3 percenta), SaS (7,1 percenta) a Republika (sedem percent). Pred bránami parlamentu by zostali Demokrati (4,2 percenta), SNS (4,1 percenta), Maďarská aliancia (štyri percentá) aj Sme rodina (1,5 percenta).Ak by sa voľby do Národnej rady konali v čase konania prieskumu, 14,4 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 12,6 percenta deklarovalo, že by voliť nešli a 3,2 percenta opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Podiel rozhodnutých oproti minulému mesiacu opäť mierne stúpol - rozhodnutých by bolo 69,8 percenta oprávnených voličov.Keďže podľa tohto prieskumu by strana SNS neprešla do parlamentu, strany súčasnej koalície Smer-SD (36 mandátov) a Hlas-SD (21 mandátov) by potrebovali na zostavenie koalície ďalšieho koaličného partnera. Republika by získala 12 mandátov, a to by na zostavenie koalície nestačilo.Progresívne Slovensko (40 mandátov), KDH (13) a SAS (13) by taktiež potrebovala ďalšiu stranu na zostavenie koalície. Podarilo by sa im to, ak by do koalície pribrali aj hnutie Slovensko s 15 mandátmi. Takáto koalícia by obsadila 81 kresiel v parlamente.V porovnaní s predošlým prieskumom AKO z marca preferencie Smeru-SD klesli (z 21,2 percenta na 20,5 percenta), u Progresívneho Slovenska posilnili (z 21,7 percenta na 22,5 percenta). Poklesol Hlas-SD, KDH, Maďarská aliancia aj Sme rodina. Lepší výsledok dosiahlo v aprílovom prieskume hnutie Slovensko (zo 7,3 percenta stúplo na 8,7 percenta), SaS a Demokrati.Progresívne Slovensko by volili viac ženy, mladí a vzdelanejší ľudia s vysokoškolským vzdelaním alebo stredoškolským s maturitou. Smer-SD preferujú viac muži, starší voliči vo vekovej kategórii 50 – 65 rokov, ako aj v kategórii 66 a viac rokov. Strana Roberta Fica by vyhrala medzi voličmi s najnižším vzdelaním – základná škola alebo učňovka bez maturity.PS by zvíťazilo v Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Smer-SD by vyhral v Nitrianskom, Žilinskom, Prešovskom a Košickom kraji.