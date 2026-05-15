Ikona v novom šate: Aperol predstavuje redizajn svojej fľaše


15.5.2026 (SITA.sk) - Aperol, ikonický symbol talianskeho "dolce vita", prichádza v novom šate.


Campari Group predstavuje redizajn legendárnej fľaše, ktorý spája moderný taliansky dizajn s prvkami, ktoré si fanúšikovia po celom svete zamilovali. Nový vzhľad je svieži, elegantný a pripravený zažiariť na každom stole – od mestských rooftopov až po letné terasy pri vode. Napriek zmene však Aperol zostáva verný svojej DNA: ikonická oranžová, hravá energia a okamžitá rozpoznateľnosť ostávajú nedotknuté.

Nový dizajn fľaše prirodzene prepája modernosť s tradíciou. Vynikne za barom, na letnej terase aj na poličke v obchode – všade tam, kde sa Aperol stáva súčasťou spoločných chvíľ, osláv a pohody.

Ikona v novej, povýšenej podobe


Aperol nanovo uchopil dizajn svojej ikonickej fľaše ako oslavu vlastného príbehu – od lokálneho talianskeho aperitívu z roku 1919 až po globálny symbol modernej aperitivo kultúry. Vlnité sklo v oblasti ramena necháva vyniknúť jeho žiarivú, nezameniteľnú oranžovú farbu, zatiaľ čo elegantnejšia silueta, inšpirovaná talianskou architektúrou, pôsobí prirodzene a príjemne v ruke. Každý detail tak nenápadne odráža dedičstvo aj charakter značky.

Predná etiketa je menšia a ustupuje do úzadia, aby ešte viac vynikla ikonická oranžová farba, ktorá neodmysliteľne patrí k momentom radosti. Zadná strana prináša transparentnú etiketu s návodom na prípravu dokonalého Aperol Spritzu, ktorý spája ľudí a vytvára príjemné spoločenské chvíle.

Zakorenené v talianskej tradícii


Vyrobený v Taliansku a obľúbený po celom svete, nový dizajn fľaše Aperolu vzdáva hold jeho bohatému dedičstvu. Každú fľašu dnes zdobí reliéfny monogram bratov Barbieri, ktorí stáli pri jeho vzniku v roku 1919. Tento detail je nenápadnou pripomienkou pôvodu značky aj jej remeselnej tradície – odkazom na viac než storočie talianskeho príbehu, ktorý Aperol rozpráva dodnes.

Obsah fľaše zostáva rovnaký, mení sa len jej vonkajší vzhľad. Stále ide o originálnu, starostlivo stráženú receptúru, ktorá urobila z Aperolu obľúbený nápoj po celom svete. Chuť, ktorá spája generácie, tak ostáva nezmenená – presne taká, akú ju poznáme pri spoločných chvíľach s priateľmi.

"Nový dizajn fľaše je prirodzeným krokom vo vývoji značky Aperol, ktorá si dlhodobo zachováva svoju ikonickosť a zároveň dokáže oslovovať nové generácie spotrebiteľov," hovorí Lea Turzíková, Brand Marketing Manažérka v spoločnosti Ultra Premium Brands Slovakia.

"Modernizovaný vzhľad reflektuje taliansky charakter značky, jej autentickosť aj silné prepojenie s aperitivo kultúrou, ktorá dnes predstavuje viac než len drink – je symbolom spoločných momentov a životného štýlu," dopĺňa.

Zdroj: SITA.sk - Ikona v novom šate: Aperol predstavuje redizajn svojej fľaše

