04. marca 2026
Meniny má Kazimír
|
|
04. marca 2026
Fico hovorí o legislatívnej mŕtvole, koalícia chce zrušiť zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Národná rada SR Premiér Slovenskej republiky
Koaliční partneri sa v stredu na vláde dohodli, že na najbližšom rokovaní Národnej rady (NR) SR zrušia ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Koaliční partneri sa v stredu na vláde dohodli, že na najbližšom rokovaní Národnej rady (NR) SR zrušia úpravu zákona o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOO) z decembra 2025. Po rokovaní vlády to avizoval premiér Robert Fico (Smer-SD).
Zákon označil za „legislatívnu mŕtvolu”. Prízvukoval, že si stoja za tým, že ÚOO podľa nich neoprávnene pomáhal vyšetrovateľom a policajtom, ktorí „napáchali strašné veci v rokoch 2020 až 2023”. Dodal, že prijali rozhodnutie, no došlo k zmene a musia rešpektovať, že Ústavný súd SR pozastavil účinnosť tohto zákona.
„Čiže dnes máme legislatívnu mŕtvolu. Je to zákon, ktorý je neúčinný a nám komplikuje život pri obhajobe našich záujmov pokiaľ ide oo ropu, plyn, ceny elektriny a pokiaľ ide o Ústavu SR,” povedal Fico. Dodal, že v tomto okamihu, pokiaľ nepripravia nejakú novú právnu úpravu, bude najlepšie, ak nebudú čakať na Ústavný súd SR.
Jeho rozhodovanie totiž môže trvať mesiace. Cieľom je podľa jeho slov vyčistiť si stôl a sústrediť sa na to, čo je dnes dôležité. Podotkol, že v budúcnosti budú diskutovať o tom, ako ďalej. Fico predpokladá, že by to mali zvládnuť na marcovej schôdzi parlamentu. „Ak to pôjde, tak to dáme dole zo stola, aby sme sa mohli sústrediť na dôležitejšie veci ako je toto,” uzavrel.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) premiéra doplnil s tým, že dohoda o zákone súvisí s národnoštátnymi záujmami Slovenska. Zdôraznil, že si stoja za správnosťou prípravy a celým vecným obsahovým znením zákona o transformácii úradu, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, úradom vlády aj ministerstvom vnútra. Zároveň však akcentoval, že národnoštátne záujmy sú na prvom mieste.
„Kvôli časovej komplikácii s podaním na ústavnom súde je ohrozené poskytnutie ďalších platieb z Plánu obnovy. Musíme konať v kontexte rozhodnutia Ústavného súdu SR,” objasnil. Vysvetlil, že ak by Ústavný súd SR rozhodol, že daný zákon je v súlade s ústavou, Európska komisia by nemala dôvod na výhrady.
Ak by bolo rozhodnutie opačné, zákon by nenadobudol platnosť ani účinnosť, a teda Komisia by nemala mať aké výhrady, keďže zákon by v podstate neexistoval. „To časové vákuum a tieseň, ktoré v tomto prípade z hľadiska trvania rozhodnutia ústavného súdu je na stole, ohrozuje národnoštátne záujmy, a práve pre to sme prijali tento krok,” uviedol minister.
Poslanci koalície 12. decembra 2025 v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý mal od 1. januára 2026 nahradiť nový úrad. Ústavný súd však v stredu 17. decembra dočasne pozastavil účinnosť zákona a návrh skupiny 63 poslancov Národnej rady SR prijal na ďalšie konanie v celom rozsahu. Pred niekoľkými týždňami začala Európska komisia proti Slovensku konanie v súvislosti so zákonom o transformácii ÚOO.
Zdroj: SITA.sk © SITA Všetky práva vyhradené.
