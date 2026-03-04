Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

04. marca 2026

Voliči Smeru nepodporujú možný odchod Fica na Ústavný súd, obávajú sa o stabilitu vládnej koalície


Možný odchod premiéra na Ústavný súd SR vyvoláva obavy aj u voličov Smeru. Vyplynulo to z



Zdieľať
65e9a693e73bf888839972 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Možný odchod premiéra na Ústavný súd SR vyvoláva obavy aj u voličov Smeru. Vyplynulo to z prieskumu agentúry SCIO. Prieskum odhalil, že potenciálny odchod predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na Ústavný súd vyvoláva silné emócie naprieč celým politickým spektrom. Táto téma pritom rozdeľuje nielen koalíciu a opozíciu, ale aj samotných voličov jednotlivých strán.


Pozitívne by odchod predsedu vlády na ústavný súd vnímalo 26,3 percenta respondentov. Negatívny postoj k tomu zaujala viac ako polovica respondentov (51 %). Bez názoru na túto tému bolo 22,7 percenta opýtaných. Agentúra vykonávala prieskum od 20. do 24. februára na za vzorke tisíc respondentov.

Obavy o stabilitu vládnej koalície


Podporovatelia koaličných strán a im blízkych mimoparlamentných subjektov sa v prípade odchodu premiéra na ústavný súd obávajú najmä toho, že by odchod lídra mohol oslabiť akcieschopnosť a stabilitu vládnej koalície. Zaujímavé podľa hlavného analytika agentúry SCIO Martina Klusa je to, že najvyššiu podporu prípadného odchodu na ústavný súd má Fico medzi voličmi Slovenskej národnej strany (SNS) a Strany vidieka.

Jeho odchod na ústavný súd podporuje 58,6 percenta podporovateľov SNS a polovica voličov Strany vidieka. "Naopak, medzi voličmi jeho vlastnej strany Smer-SD je podpora citeľne nižšia (32 %)," doplnil Klus. Negatívne by odchod premiéra vnímalo 45,9 percenta voličov Smeru. Túto myšlienku podporuje 39,6 percenta voličov strany Hlas-SD, 43,8 percenta s tým však nesúhlasí.

Výrazný postoj


Voliči opozičných strán reagovali prevažne odmietavo. Možné zvolenie a menovanie premiéra za ústavného sudcu vnímajú negatívne, niektorí z nich však túto možnosť môžu chápať ako spôsob, ktorým sa Robert Fico stiahne z aktívnej politiky bez toho, aby ho museli poraziť vo voľbách.

Tento postoj bol podľa výsledkov prieskumu výrazný, najmä ak ide o voličov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), z ktorých 38,1 percenta jeho prípadný odchod na ústavný súd vníma pozitívne. U voličov Progresívneho Slovenska si táto myšlienka našla podporu u 20,4 percenta opýtaných.

Najskeptickejší sú voliči Demokratov


Rovnaké percento je to aj u voličov strany Sloboda a Solidarita a u Hnutia Slovensko je to rovných 20 percent. Najskeptickejšie sa k tejto otázke postavili voliči mimoparlamentných Demokratov. Až 75,6 percenta z nich by odchod premiéra na Ústavný súd SR vnímalo negatívne.

"Pri odpovediach zjavne zohrávali rozhodujúcu úlohu emócie. Obava z oslabenia vlády na jednej strane a nádej na zásadnú zmenu politickej mapy Slovenska na strane druhej. Prípadný odchod Roberta Fica by totiž mohol znamenať oslabenie dominantnej koaličnej strany Smer-SD a následné preskupovanie síl na politickej scéne," uzavrel Klus.


Zdroj: SITA.sk - Voliči Smeru nepodporujú možný odchod Fica na Ústavný súd, obávajú sa o stabilitu vládnej koalície © SITA Všetky práva vyhradené.

