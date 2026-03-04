|
Každý piaty tínedžer na Slovensku trpí obezitou. Kaufland verí, že prevencia je kľúčová
Potvrdzujú to aj štatistiky, nadváha a obezita ohrozujú zdravie až 2,8 milióna Slovákov vrátane detí a mladistvých. Aj preto sa Kaufland dlhodobo zameriava na budovanie zdravších stravovacích návykov už ...
4.3.2026 (SITA.sk) - Potvrdzujú to aj štatistiky, nadváha a obezita ohrozujú zdravie až 2,8 milióna Slovákov vrátane detí a mladistvých. Aj preto sa Kaufland dlhodobo zameriava na budovanie zdravších stravovacích návykov už od najútlejšieho veku.
Sedavý životný štýl, nedostatok spánku, stres a vysoko kalorické potraviny, to všetko vytvára takzvané obezogénne prostredie. "Máme ľahký prístup k energeticky bohatej strave, no zároveň výrazne nižší výdaj energie. Autom sa vezieme aj na krátke vzdialenosti a domáce práce za nás robia spotrebiče. Tie nám síce šetria čas, no zároveň nás pripravujú o prirodzený pohyb," vysvetľuje doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., MPH., prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA) a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Nie je preto prekvapením, že trend obezity a nadváhy celosvetovo narastá a Slovensko nie je v tejto nelichotivej štatistike výnimkou. Navyše, toto závažné ochorenie sa čoraz viac dotýka detí a tínedžerov.
Podľa odborníkov sa nadbytočné kilogramy začínajú objavovať už aj v škôlkach a približne 13 % sedemročných školákov trápi obezita. Zistenie priniesol prieskum Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO COSI projekt) z roku 2022. S pribúdajúcim vekom sa situácia ešte zhoršuje, podľa aktuálnych údajov má dnes každý piaty 15-ročný mladistvý na Slovensku obezitu. Spoliehať sa, že z toho deti vyrastú, nestačí. Pacientov s obezitou, vrátane najmladších ročníkov, ohrozujú viaceré závažné zdravotné komplikácie. Slovenská obezitologická asociácia upozorňuje, že obezita môže zaťažovať pečeň podobne ako alkohol a výrazne zvyšuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, ktoré patria medzi najčastejšie príčiny úmrtí pacientov s obezitou. S kilami navyše sa spájajú aj cukrovka 2. typu, poškodenie obličiek či kĺbov, niektoré onkologické ochorenia a v neposlednom rade psychické ťažkosti. Depresiou trpí každý druhý človek s nadváhou alebo obezitou.
Podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie by deti mali zjesť aspoň päť porcií ovocia a zeleniny denne. Školské desiatové boxy sú však často plné sladkostí a sladených nápojov. Aj preto projekt Čerstvé hlavičky od Kauflandu prináša pravidelné dávky čerstvého ovocia a zeleniny do škôl a škôlok. V tomto školskom roku si na nich pochutnáva viac ako 25-tisíc detí po celom Slovensku. To, že projekt má na ich stravovacie návyky reálny dopad, dokazujú aj výsledky prieskumu, v ktorom takmer polovica rodičov potvrdila, že ich deti začali jesť viac ovocia a zeleniny.
Na vybraných základných školách reťazec spolu s odbornou podporou občianskeho združenia Skutočne zdravá škola spustil projekt Krúžky varenia. Školáci v rámci nich varia jednoduché a nutrične vyvážené jedlá a pri varení ochutnajú aj to, čo je pre nich nové. Podporovať kulinárske zručnosti detí cez školské programy odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia. "Budovanie správnych stravovacích návykov podporujeme dlhodobo a nezabúdame ani na najmladšie ročníky. Už deťom v materských školách prinášame čerstvé ovocie a zeleninu, podporujeme varenie na školách a budujeme športovo-oddychové areály naprieč celým Slovenskom, aby sme do miest priniesli atraktívne miesta na pohyb," zdôrazňuje Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
28 K Parkov vďaka Kauflandu už stojí, pretože zdravý životný štýl nie je len o strave. Multifunkčné ihriská vytvorili priestor pre kolobežky a skejty, pingpongové rakety aj basketbalové lopty, presne tak, ako sa to na moderné športoviská, určené pre deti a mládež, patrí. Tínedžeri, ktorí z klasických ihrísk už vyrástli, tak majú možnosť hýbať sa na čerstvom vzduchu a stretávať sa so svojimi rovesníkmi. Aby sa im športovalo ešte lepšie, ďalšie K Parky pribudnú aj v roku 2026.
Už dávnejšie znížil obsah soli, cukru a tuku vo výrobkoch svojich privátnych značiek, aby zákazníkom uľahčil ich nákupné rozhodnutia. Vo svojich predajniach ponúka viac ako 200 druhov čerstvého ovocia a zeleniny každý deň. Nadačný fond Kaufland pri Nadácii Centra pre filantropiu podporil aj vznik prvej Linky obezity na Slovensku. Linka už prijala viac ako 300 telefonátov, pričom volajúci sa najviac pýtajú na účinnosť výživových doplnkov, obávajú sa jojo efektu, hľadajú motiváciu k pohybu aj možnosti liečby vo svojom regióne. Stačí zavolať na číslo 0948 836 261 a ľudia hľadajúci pomoc sa každý utorok od 17.00 do 20.00 hod môžu anonymne a bezplatne poradiť s odborníkmi z oblasti obezitológie, diabetológie či psychológie. "Vyvážené stravovanie zohráva v prevencii nadváhy a obezity významnú úlohu. Spolu so Slovenskou obezitologickou asociáciou chceme byť spoľahlivým partnerom pre všetkých, ktorí potrebujú podať pomocnú ruku," dodáva Nikoleta Lörincová.
Zdroj: SITA.sk - Každý piaty tínedžer na Slovensku trpí obezitou. Kaufland verí, že prevencia je kľúčová © SITA Všetky práva vyhradené.
Prevencia je kľúčová, a to doma aj vo vzdelávacích inštitúciách
Kaufland nezabúda ani na vyvážené nákupy
