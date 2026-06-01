Pondelok 1.6.2026
Meniny má Žaneta
01. júna 2026
Fico hrozí odvolávaním Dubéciho, stíhanie Gašpara v kauze Očistec označil za zmanipulované a nezákonné
Premiér pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
Ak bude opozícia iniciovať odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady SR, strana Smer-SD iniciuje odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (Progresívne Slovensko). Zdôraznil to v stanovisku predseda vlády a šéf Smeru Robert Fico.
V tejto súvislosti pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. „Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi obchádzajúcimi transparentný účet. Internet doteraz volá pána Dubéciho igelitovým Martinom,“ vyhlásil Fico.
Stíhanie Gašpara v kauze Očistec premiér zároveň označil za zmanipulované a nezákonné. „Takéto odvážne tvrdenie nie je môj subjektívny pocit, ani pocit Tibora Gašpara. Naše tvrdenie sa opiera o fakt, že vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v kauze Očistec, ako napríklad (Ján) Čurilla či (Michal) Šurek, sú dnes právoplatne stíhaní za to, že pri hone na Tibora Gašpara v tejto kauze zneužívali právomoc a porušovali zákony ako na bežiacom páse,“ doplnil Fico.
Poslanecký klub Progresívneho Slovenska (PS) ešte minulý týždeň opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom podľa progresívcov je, že je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície, ktorá mala chrániť vybraných a nezákonne sledovať ľudí.
Poukázali tiež na to, že korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, Zoltán Andruskó, vo svojej výpovedi na súde Gašpara spomenul. Konkrétne podľa jeho slov keď chcel v minulosti hovoriť o vražde bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, dostal údajne sprostredkovane odkaz, že môže dopadnúť ako Basternák.Tento odkaz podľa Andruskóa pochádzal podľa sprostredkovateľa od Gašpara.
Zdroj: SITA.sk - Fico hrozí odvolávaním Dubéciho, stíhanie Gašpara v kauze Očistec označil za zmanipulované a nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.
Čudné metódy financovania
Teherán oznámil pozastavenie sprostredkovaných rozhovorov s Washingtonom, ceny ropy vyskočili
Toto celé je Ficova spravodajská hra, vyhlásil Šimečka na margo kauzy svojej mamy. Líder PS sa obáva, že ide po ňom tajná služba – VIDEO
