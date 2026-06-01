Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

01. júna 2026

Fico hrozí odvolávaním Dubéciho, stíhanie Gašpara v kauze Očistec označil za zmanipulované a nezákonné


Tagy: návrh na odvolanie Podpredseda NR SR

Premiér pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. Ak bude opozícia iniciovať odvolanie



Zdieľať
1.6.2026 (SITA.sk) - Premiér pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.


Ak bude opozícia iniciovať odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady SR, strana Smer-SD iniciuje odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho (Progresívne Slovensko). Zdôraznil to v stanovisku predseda vlády a šéf Smeru Robert Fico.

Čudné metódy financovania


V tejto súvislosti pripomenul, že Dubéci viedol prezidentskú kampaň Radoslava Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie. „Až také čudné, že ho natrel samotný pán Procházka a spojil ho s čiernymi peniazmi obchádzajúcimi transparentný účet. Internet doteraz volá pána Dubéciho igelitovým Martinom,“ vyhlásil Fico.

Stíhanie Gašpara v kauze Očistec premiér zároveň označil za zmanipulované a nezákonné. „Takéto odvážne tvrdenie nie je môj subjektívny pocit, ani pocit Tibora Gašpara. Naše tvrdenie sa opiera o fakt, že vyšetrovatelia a dozorový prokurátor v kauze Očistec, ako napríklad (Ján) Čurilla či (Michal) Šurek, sú dnes právoplatne stíhaní za to, že pri hone na Tibora Gašpara v tejto kauze zneužívali právomoc a porušovali zákony ako na bežiacom páse,“ doplnil Fico.


Poslanecký klub Progresívneho Slovenska (PS) ešte minulý týždeň opätovne predložil návrh na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Dôvodom podľa progresívcov je, že je obžalovaný zo závažných skutkov korupcie a obvinený z organizovania zločineckej skupiny v rámci polície, ktorá mala chrániť vybraných a nezákonne sledovať ľudí.

Poukázali tiež na to, že korunný svedok v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarskeho, Zoltán Andruskó, vo svojej výpovedi na súde Gašpara spomenul. Konkrétne podľa jeho slov keď chcel v minulosti hovoriť o vražde bývalého primátora Hurbanova Lászlóa Basternáka, dostal údajne sprostredkovane odkaz, že môže dopadnúť ako Basternák.Tento odkaz podľa Andruskóa pochádzal podľa sprostredkovateľa od Gašpara.




Zdroj: SITA.sk - Fico hrozí odvolávaním Dubéciho, stíhanie Gašpara v kauze Očistec označil za zmanipulované a nezákonné © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: návrh na odvolanie Podpredseda NR SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Teherán oznámil pozastavenie sprostredkovaných rozhovorov s Washingtonom, ceny ropy vyskočili
<< predchádzajúci článok
Toto celé je Ficova spravodajská hra, vyhlásil Šimečka na margo kauzy svojej mamy. Líder PS sa obáva, že ide po ňom tajná služba – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 