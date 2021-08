Fico je nervózny a chytá sa slamky, Kollár má však veľa otázok týkajúcich sa polície a vedenia ministerstva vnútra (video)

Novinári urážajú jeho hnutie

Poslanci odmietli robiť štafáž Ficovi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Sme rodina má veľa otázok týkajúcich sa vedenia ministerstva vnútra a polície, na ktoré potrebuje dostať odpovede.Vyhlásil to predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár po tom, ako bol parlament opakovane neuznášaniaschopný a mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Romana Mikulca (OĽaNO) z funkcie ministra vnútra sa presunula na riadnu septembrovú schôdzu.Kollár odmietol konkretizovať, aké výhrady má Sme rodina voči rezortu vnútra a polícii. Tvrdil, že chce byť korektný voči koaličným partnerom. Za pozitívne by však považoval, keby policajný prezident Peter Kovařík odstúpil, pretože je obvinený.V inej situácii sa podľa neho nachádza minister vnútra Mikulec, voči ktorému vzniesla podozrenia z korupcie opozícia. Sme rodina chce podľa Kollára odpovede od koaličných partnerov, aby sa v budúcnosti nevytvorila iná skupina ľudí, ktorá si sprivatizuje spravodlivosť, ako to v minulosti urobila strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Podľa Kollára veľa novinárov uráža hnutie Sme rodina, keď ho spája so Smerom-SD a tvrdí, že chce zastaviť vyšetrovanie. „Nie, my ho plne podporujeme,“ zdôraznil. Podľa neho nominanti Roberta Fica (Smer-SD) v najdôležitejších štátnych inštitúciách, ktorí páchali trestnú činnosť, sa popriznávali a niektorí poznajú svoj trest.Kollár zdôraznil, že koaliční poslanci boli v parlamente, ale odmietli robiť „štafáž“ Ficovi na mimoriadnej schôdzi. „Pán Fico musí byť už veľmi, veľmi nervózny, slučka sa okolo neho sťahuje a už sa slamky chytá,“ poznamenal Kollár.O dianí v koaličnej strane Za ľudí Kollár povedal, že strana funguje ďalej, aj keď sa možno oslabí o časť poslancov. Podľa neho je dôležité, aby zostala koalícii stabilná ústavná väčšina. Dodal, že je pokojný, lebo na počtoch poslancov vládnej koalície sa nič nezmení.