Sobota 8.11.2025
Meniny má Bohumír
|Denník - Správy
08. novembra 2025
Fico je proti tomu, aby Slovensko hlasovalo za 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu
Slovensko bude podľa premiéra Roberta Fica hlasovať proti tomu, aby sa 140 miliárd eur zmrazených ruských aktív použilo na financovanie vojenských výdavkov Ukrajiny. Povedal to v ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Slovensko bude podľa premiéra Roberta Fica hlasovať proti tomu, aby sa 140 miliárd eur zmrazených ruských aktív použilo na financovanie vojenských výdavkov Ukrajiny. Povedal to v sobotu v relácii Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko. Navrhuje to Európska komisia, plne to podporujú aj Spojené štáty americké. O téme sa bude rokovať v decembri.
„Asi sa zhodneme na tom, že keď dáme 140 miliárd eur na zbrane a vojenské výdavky, nikdy sa nevrátia naspäť. Slovensko sa nemôže skladať na vojenské výdavky,“ zdôvodnil Fico. Premiéra pritom popudila otázka moderátora, či bude Slovensko hlasovať za alebo proti.
„Pán redaktor, predseda vlády nie je somárik na špagátiku, že si ho vodíte po relácii a čakáte od neho ,ánoʻ, ,nieʻ, chcete odo mňa recept na sviečkovú za tri sekundy, to jednoducho nejde,“ vyjadril sa Fico.
Prezident USA Donald Trump podľa neho priniesol nové, biznisové prvky, do svetovej politiky. Obchádza mnohé praktické politické metódy, ktoré sa bežne používajú, preto jeho vyjadrenia môžu niekedy spôsobiť rozruch. Fico zdôraznil, že Trump sa prísne drží zásady „America first“, čiže Amerika na prvom mieste, pričom mu vôbec nevadí, že ide v niektorých veciach proti dlhoročným zaužívaným tradíciám.
K návrhu európskeho rozpočtu Fico povedal, že pre Slovensko bude základnou prioritou, aby bola zachovaná minimálne rovnaká podpora pre poľnohospodárstvo. Podľa jeho slov sa neberie do úvahy, že Slovensko má veľké poľnohospodárske farmy či družstvá, pretože európska poľnohospodárska politika ide úplne opačným smerom.
„Čo sa týka rozpočtu, bude to veľmi vážna vojna a zatiaľ nie sme dohodnutí na ničom. V decembri a potom aj ďalej nás čaká niekoľko mimoriadne vážnych samitov, kde budeme hovoriť iba o rozpočte,“ podotkol. Podľa neho je fantastická správa, že sa podarilo dohodnúť s Európskou komisiou, čo sa týka eurofondov a z tohto rozpočtového obdobia neprepadne Slovensku ani jedno euro.
Na margo novej vlády v Českej republike na čele s Andrejom Babišom povedal, že s Babišom má dlhodobo priateľské vzťahy. Pôsobenie bývalého premiéra Petra Fialu komentovať nechcel, odvolajúc sa na svoju zásadu nevyjadrovať sa k vnútroštátnym záležitostiam iných krajín.
Mrzí ho však, že V4 prakticky prestala existovať najmä s pričinením českej vlády. Je rád, že v niektorých témach sa teraz V4 opäť dostáva na jednu spoločnú stranu, napríklad v téme emisných povoleniek. Podľa neho je zoskupenie V4 unikátna regionálna spolupráca, ktorá reprezentuje viac ako 60 miliónov obyvateľov Európskej únie. V relácii tiež uviedol, že úmrtie českého kardinála Dominika Duku je veľká strata pre cirkevný aj verejný život.
Návštevu Slovenska podľa Fica potvrdil čínsky prezident Si Ťin-pching aj nemecký kancelár Friedrich Merz. „My sme sa jasne dohodli s kancelárom Merzom, že v čo najkratšom čase navštívi Slovenskú republiku. Myslím, že 18. novembra tu je aj generálny tajomník Mark Rutte, potom ma čaká ešte nejaká cesta do Bruselu, čiže skôr to vidím na prelome rokov 2025 – 2026,“ konkretizoval.
