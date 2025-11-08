Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

08. novembra 2025

Tornádo v Brazílii zabilo najmenej päť ľudí


Najmenej päť ľudí zabilo a ďalších približne 130 zranilo tornádo, ktoré sa prehnalo brazílskym mestom Rio Bonito do Iguaçu v štáte Paraná. Tornádo poprevracalo autá a poškodilo ...



climate_severe_weather_30658 676x451 8.11.2025 (SITA.sk) - Najmenej päť ľudí zabilo a ďalších približne 130 zranilo tornádo, ktoré sa prehnalo brazílskym mestom Rio Bonito do Iguaçu v štáte Paraná. Tornádo poprevracalo autá a poškodilo domy, informovala miestna meteorologická služba.


Už bolo potvrdených päť úmrtí,“ uviedla civilná obrana štátu Paraná vo vyhlásení pre agentúru AFP. „Prvé správy tiež naznačujú, že 30 ľudí má vážne alebo stredne ťažké zranenia a približne sto je ľahko zranených,“ dodali miestni záchranári.

Vietor v Rio Bonito do Iguaçu, ktoré má 14-tisíc obyvateľov, dosiahol rýchlosť 180 až 250 kilometrov za hodinu, uviedol systém monitorovania životného prostredia v Paraná.


Zdroj: SITA.sk - Tornádo v Brazílii zabilo najmenej päť ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Fico sa priznal v priamom prenose, že obyvateľov vystavil nárastu kriminality, tvrdí Remišová
Fico je proti tomu, aby Slovensko hlasovalo za 140 miliárd eur zo zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu

