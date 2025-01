Ficova vláda schválila zmenu Plánu obnovy a odolnosti SR, dotkne sa opatrení s vysokým rizikom nesplnenia cieľov

Strategický cieľ Plánu obnovy

15.1.2025 (SITA.sk) - Vláda SR odsúhlasila materiál predložený podpredsedom vlády pre Plán obnovy a odolnosti a znalostnú ekonomiku Petrom Kmecom . Dokument obsahuje návrhy na úpravu základných východísk Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom sa identifikovali opatrenia, ktorých míľniky a ciele nie je možné úplne splniť. Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) v úzkej spolupráci s vykonávateľmi investícií a reforiem identifikovala problematické opatrenia," uvádza sa v materiáli. Tieto opatrenia je potrebné revidovať a finančnú alokáciu navýšiť tam, kde je dostatočná absorpčná kapacita.Okrem toho sa návrh zaoberá aj novými opatreniami, ktoré majú prispieť k strategickým cieľom Plánu obnovy do polovice roka 2026. Piatu žiadosť o vyplatenie finančného príspevku Slovensko predložilo Európskej komisii (EK) 16. decembra 2024.„Keďže táto žiadosť obsahuje aj opatrenie, ktoré nebolo možné z objektívnych príčin zrealizovať v stanovenom čase a rozsahu, návrh revízie plánu obnovy je potrebné predložiť Európskej komisii čo najskôr, aby žiadosť o vyplatenie finančného príspevku mohla byť zo strany Európskej komisie pozitívne vyhodnotená,“ uvádza sa v materiáli.Schválený materiál bude základným východiskom pre zmenu plán obnovy. Ten bude následne predmetom negociácií medzi SR a EK. Za Slovensko bude rokovania s EK zabezpečovať NIKA. Kmec upresnil, že revízia je potrebná vzhľadom na nerealizovateľnosť opatrení zahrnutých do 5. žiadosti o platbu, najmä opatrenia zameraného na výkup pozemkov v národných parkoch.„Je potrebné revíziu predložiť na Európsku komisiu v čo najkratšom čase,“ uvádza sa v dokumente. Po rokovaní vlády SR dňa 23. októbra a uznesení vlády SR boli jednotlivými vykonávateľmi identifikované opatrenia, ktoré bude nutné revidovať, aby zostali implementovateľné.Revízia zahŕňa tri hlavné oblasti finančného uvoľnenia: viac ako 5,5 milióna eur z Ministerstva zdravotníctva na program psychodiagnostických metód, viac ako 4,7 milióna eur z Ministerstva spravodlivosti na vývoj informačného systému súdneho riadenia a 10 miliónov eur z výzvy Obnov dom pod Ministerstvom životného prostredia Tieto finančné prostriedky budú presunuté na iné existujúce či nové opatrenia, ktoré spĺňajú všetky platné kritériá plánu. Zmena sa dotkne aj opatrení s vysokým rizikom nesplnenia cieľov, čo umožní presunutie financií na projekty s vyššou absorpčnou kapacitou. Jedným z takých opatrení je uvoľnenie alokácie viac ako 292,1 milióna eur z programu dekarbonizácie priemyslu pod MŽP SR.„Hoci bola prijatá schéma štátnej pomoci, projekty predložené úspešnými žiadateľmi nezabezpečia splnenie cieľa v stanovenom čase a rozsahu," uvádza sa v materiáli. Ďalšie uvoľnenie alokácie sa týka majetkového vysporiadania so súkromnými vlastníkmi v národných parkoch.Na tento účel bolo pôvodne vyčlenených viac ako 65,8 milióna eur, avšak aktuálna trhová hodnota vykazuje trojnásobný nárast, a preto "alokovaná suma nie je postačujúca," píše sa v správe. Medzi ďalšie opatrenia patrí uvoľnenie alokácie cez sedem miliónov eur na odstránenie architektonických bariér v stredných školách pod gesciou MŠVVaM SR, viac ako 20 miliónov eur na rekonštrukciu plochy budov súdov pod MS SR a cez osem miliónov eur na modernizáciu hasičských staníc pod MV SR.Tieto opatrenia majú prispieť k efektívnejšiemu využitiu alokovaných prostriedkov. Kľúčovým bodom je uvoľnenie 413 miliónov eur na alternatívne opatrenia, ktoré budú nahradené buď navýšením existujúcich opatrení alebo ich reorganizáciou, ako odporúča Európska komisia.V nadväznosti na schválenie návrhu revízie poverí slovenská vláda Národnú implementačnú koordináciu aktivít (NIKA) vedením rokovaní s Európskou komisiou s cieľom získať súhlas na finálnu podobu revízie."Prioritou je uzatvorenie dohody s Európskou komisiou v čo najkratšom čase, aby sa mohla zabezpečiť plynulá implementácia Plánu obnovy a odolnosti," uvádza sa v dokumente vlády.Očakáva sa, že proces revízie bude ukončený do leta 2025, čo je zároveň predpoklad pre uzatvorenie posudzovania piatej žiadosti o platbu. NIKA bude počas rokovaní intenzívne spolupracovať s dotknutými vykonávateľmi, aby zabezpečila efektívne a rýchle ukončenie celého procesu.