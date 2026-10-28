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28. októbra 2026

Fico kondoloval španielskemu premiérovi, po vlakovej tragédii vyjadril solidaritu


Tagy: Kondolencia Obete predseda vlády SR Smrteľná nehoda Tragická nehoda železničná nehoda Zrážka vlakov

Nehoda sa stala v stredu okolo 9.00 a vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou. Predseda vlády Robert Fico s hlbokým ...



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wbn odlozene clanky dokumenty google google chrome 23. 2. 2026 18_08_47 676x426 28.10.2026 (SITA.sk) - Nehoda sa stala v stredu okolo 9.00 a vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou.


Predseda vlády Robert Fico s hlbokým zármutkom a pohnutím prijal správu o tragickom nešťastí v španielskej provincii Toledo v stredu 28. októbra, kde si zrážka dvoch vlakov vyžiadala desiatky nevinných ľudských životov a veľké množstvo zranených.

Ako ďalej premiér zdôraznil v kondolencii španielskemu kolegovi Pedrovi Sánchezovi, v týchto ťažkých chvíľach vyjadruje Španielskemu kráľovstvu plnú solidaritu a podporu. Veľké uznanie a silu praje premiér aj všetkým záchranným a pohotovostným zložkám, ktoré na mieste tejto katastrofy obetavo zasahujú.

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V mene vlády SR, ako aj v mene svojom, vyjadrujem Vám, celému španielskemu ľudu a predovšetkým rodinám a blízkym obetí tú najúprimnejšiu sústrasť. Všetkým zraneným želám skoré a úplné uzdravenie," vyhlásil Fico.



Zrážku dvoch vysokorýchlostných vlakov v španielskej provincii Toledo, pri ktorej podľa najnovších údajov zahynulo najmenej 46 ľudí, pravdepodobne spôsobila ľudská chyba pri riadení železničnej dopravy. Informoval o tom denník The Telegraph na základe informácií, ktoré zverejnili španielske médiá s odvolaním sa na zdroje z vyšetrovania.

Nehoda sa stala v stredu okolo 9.00 a vysokorýchlostnej trati medzi Madridom a Andalúziou. Podľa prevádzkovateľa železničnej infraštruktúry ADIF sa zrazili dva vlaky idúce rovnakým smerom medzi mestami Los Yébenes a Urda v provincii Toledo.

Regionálna vláda Kastílie-La Mancha potvrdila najmenej 30 obetí, no zdroje civilnej ochrany citované denníkmi ABC a El Español uviedli, že počet mŕtvych presiahol 46. Úrady sa obávajú, že počet obetí môže ešte vzrásť. Pri nehode sa vykoľajili dva vozne, ktoré sa zrútili zo svahu. Vo vlaku štátnej železničnej spoločnosti Renfe AVE sa nachádzalo 147 cestujúcich, zatiaľ čo súkromný vlak spoločnosti Iryo viezol 397 ľudí. Obe súpravy smerovali z Madridu do Sevilly.




Zdroj: SITA.sk - Fico kondoloval španielskemu premiérovi, po vlakovej tragédii vyjadril solidaritu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kondolencia Obete predseda vlády SR Smrteľná nehoda Tragická nehoda železničná nehoda Zrážka vlakov
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