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28. októbra 2026
Jemenskí povstalci aj proiránske iracké milície údajne využívajú pri útokoch informácie z ruských satelitov
Tagy: Húsíovia Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Satelity Saudská Arábia Vojna na Blízkom východe
Podľa zdroja oboznámeného so saudským vyšetrovaním útokov boli ruské satelitné údaje využité napríklad pri útokoch na stanice ropovodu East-West Pipeline. Ruské prieskumné satelity mohli ...
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28.10.2026 (SITA.sk) - Podľa zdroja oboznámeného so saudským vyšetrovaním útokov boli ruské satelitné údaje využité napríklad pri útokoch na stanice ropovodu East-West Pipeline.
Ruské prieskumné satelity mohli poskytovať spravodajskú podporu Iránom podporovaným ozbrojeným skupinám pri útokoch dronmi a raketami proti saudskoarabským vojenským a energetickým cieľom. V stredu o tom informoval spravodajský portál United24Media s odvolaním sa na agentúru AP, ktorá citovala analýzu spoločnosti AURORAH Geosignal Intelligence.
Spoločnosť preskúmala 40 útokov, ktoré medzi 1. júlom a 19. októbrom vykonali jemenskí povstalci a proiránske milície v Iraku proti cieľom v Saudskej Arábii.
Podľa zistení sa nad oblasťami neskôr zasiahnutými útokmi pred aj po každom incidente pohybovali ruské vládne alebo vojenské satelity. „Zistili sme stopercentnú zhodu,“ povedal zakladateľ spoločnosti AURORAH Nawaf Obaid pre agentúru AP.
AP citovala troch predstaviteľov vrátane jedného saudského zdroja a vysokopostaveného predstaviteľa Húsíov, podľa ktorých skupiny podporované Iránom využívali ruské spravodajské informácie. Údaje mali analyzovať iránski poradcovia a následne ich odovzdávať spojeneckým silám.
Námestník saudskoarabského ministra zahraničných vecí pre verejnú diplomaciu Rayed Krimly uviedol, že Irán a Húsíovia získavajú spravodajské informácie od „subjektov v Rusku a Číne, niekedy aj od komerčných subjektov“.
Podľa zdroja oboznámeného so saudským vyšetrovaním útokov boli ruské satelitné údaje využité napríklad pri útokoch na prečerpávacie stanice ropovodu East-West Pipeline. Rovnako mali byť údajne použité aj pri marcových iránskych útokoch na leteckú základňu princa Sultána a na objekt CIA v areáli amerického veľvyslanectva v Rijáde.
Rusko a Irán v posledných rokoch úzko spolupracujú aj v oblasti bezpilotných prostriedkov. Teherán dodáva Moskve útočné drony typu Šáhid, ktoré Rusko po získaní technickej dokumentácie začalo vyrábať pod označením Geran.
Ruské úrady bezprostredne nereagovali na žiadosť o stanovisko k týmto tvrdeniam.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Jemenskí povstalci aj proiránske iracké milície údajne využívajú pri útokoch informácie z ruských satelitov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské prieskumné satelity mohli poskytovať spravodajskú podporu Iránom podporovaným ozbrojeným skupinám pri útokoch dronmi a raketami proti saudskoarabským vojenským a energetickým cieľom. V stredu o tom informoval spravodajský portál United24Media s odvolaním sa na agentúru AP, ktorá citovala analýzu spoločnosti AURORAH Geosignal Intelligence.
Stopercentná zhoda
Spoločnosť preskúmala 40 útokov, ktoré medzi 1. júlom a 19. októbrom vykonali jemenskí povstalci a proiránske milície v Iraku proti cieľom v Saudskej Arábii.
Podľa zistení sa nad oblasťami neskôr zasiahnutými útokmi pred aj po každom incidente pohybovali ruské vládne alebo vojenské satelity. „Zistili sme stopercentnú zhodu,“ povedal zakladateľ spoločnosti AURORAH Nawaf Obaid pre agentúru AP.
AP citovala troch predstaviteľov vrátane jedného saudského zdroja a vysokopostaveného predstaviteľa Húsíov, podľa ktorých skupiny podporované Iránom využívali ruské spravodajské informácie. Údaje mali analyzovať iránski poradcovia a následne ich odovzdávať spojeneckým silám.
Rusko aj Čína
Námestník saudskoarabského ministra zahraničných vecí pre verejnú diplomaciu Rayed Krimly uviedol, že Irán a Húsíovia získavajú spravodajské informácie od „subjektov v Rusku a Číne, niekedy aj od komerčných subjektov“.
Podľa zdroja oboznámeného so saudským vyšetrovaním útokov boli ruské satelitné údaje využité napríklad pri útokoch na prečerpávacie stanice ropovodu East-West Pipeline. Rovnako mali byť údajne použité aj pri marcových iránskych útokoch na leteckú základňu princa Sultána a na objekt CIA v areáli amerického veľvyslanectva v Rijáde.
Úzka spolupráca
Rusko a Irán v posledných rokoch úzko spolupracujú aj v oblasti bezpilotných prostriedkov. Teherán dodáva Moskve útočné drony typu Šáhid, ktoré Rusko po získaní technickej dokumentácie začalo vyrábať pod označením Geran.
Ruské úrady bezprostredne nereagovali na žiadosť o stanovisko k týmto tvrdeniam.
Fotogaléria k článku: Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Jemenskí povstalci aj proiránske iracké milície údajne využívajú pri útokoch informácie z ruských satelitov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Húsíovia Jemenski povstalci Napätie na Blízkom východe Satelity Saudská Arábia Vojna na Blízkom východe
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