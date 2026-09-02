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02. septembra 2026
Fico musí konať a zvolať Bezpečnostnú radu, odkazujú Demokrati po prekazenom útoku v Prešove
Tagy: Bezpečnosť Letisko Mesto Prešov Nemecko Ochrana podpaľačský útok ruské útoky Sabotáž útok dronom
Reakciou na zmarený podpaľačský útok na prešovský závod a incident v Nemecku má byť podľa strany Demokrati okamžitá príprava štátu. Slovensko potrebuje urgentne zvolať
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2.9.2026 (SITA.sk) - Reakciou na zmarený podpaľačský útok na prešovský závod a incident v Nemecku má byť podľa strany Demokrati okamžitá príprava štátu.
Slovensko potrebuje urgentne zvolať Bezpečnostnú radu SR po nedávnych udalostiach spojených s hrozbami na jeho území a európskej scéne. Nemecko označilo Rusko za zodpovedné za útok dronom s výbušninou na letisku Leipzig/Halle a zároveň slovenské bezpečnostné zložky zmarili pri Prešove plánovaný podpaľačský útok na závod vyrábajúci bezpilotné systémy. Strana Demokrati upiera pozornosť na poskytovanie ďalších informácií a konkrétnu prípravu štátu na čelenie takýmto hybridným operáciám.
„Nemecko hovorí jasne: za pokusom o útok výbušným dronom na letisku Leipzig/Halle je Rusko. Pred pár dňami naše bezpečnostné zložky zabránili podpaľačskému útoku na fabriku pri Prešove, kde mohlo byť približne 70 ľudí. Útok bol podľa polície pripravovaný na objednávku. Koľko varovných signálov ešte Robert Fico potrebuje, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu a naozaj situáciu riešil?“ uviedol predseda strany a bývalý minister obrany Jaroslav Naď.
Kým slovenské orgány zatiaľ oficiálne nepotvrdili objednávateľa útoku pri Prešove, Demokrati považujú za nevyhnutné nezanedbať možnosť prepojenia na ruské hybridné operácie v kontexte aktuálneho bezpečnostného diania v Európe. „Nechceme od vlády konšpirácie ani predčasné rozsudky. Chceme informácie. Kto si útok pri Prešove objednal? Presne na toto máme Bezpečnostnú radu SR,“ vyjadril sa podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Kritika zo strany Demokratov smeruje aj na doterajší postoj vlády, ktorá podľa nich veľmi rýchlo zvolávala Bezpečnostnú radu k hrozbám spojeným s politickými protestmi a pre menšie incidenty, ale zatiaľ nereagovala na reálnu hrozbu sabotáže strategického podniku na Slovensku a externý útok na spojenecké územie v Nemecku.
„Kvôli dlažobným kockám, psom a mačkám vedeli robiť bezpečnostné divadlo. Teraz máme prekazený útok pri Prešove a náš najväčší európsky spojenec hovorí o ruskom útoku výbušným dronom na svojom území a Bezpečnostná rada SR stále nič. Na čo čakáme? Kým sa niekomu útok na Slovensku naozaj podarí?“ poukázal Šeliga.
Demokrati vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby čo najskôr zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, kde by sa riešila otázka pripravovaného útoku pri Prešove, vyhodnotili by sa aktuálne ruské hybridné operácie v Európe, a zhodnotila by sa pripravenosť slovenských bezpečnostných zložiek a ochrana kritickej infraštruktúry vrátane letísk, energetických objektov a strategických podnikov.
Rusko podľa Naďa skúša odolnosť Európy. „Sabotáže, drony, kybernetické útoky a operácie cez nastrčených ľudí nie sú filmový scenár. Je to bezpečnostná realita Európy roku 2026. A Slovensko sa nemôže tváriť, že nás sa to netýka,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Fico musí konať a zvolať Bezpečnostnú radu, odkazujú Demokrati po prekazenom útoku v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko potrebuje urgentne zvolať Bezpečnostnú radu SR po nedávnych udalostiach spojených s hrozbami na jeho území a európskej scéne. Nemecko označilo Rusko za zodpovedné za útok dronom s výbušninou na letisku Leipzig/Halle a zároveň slovenské bezpečnostné zložky zmarili pri Prešove plánovaný podpaľačský útok na závod vyrábajúci bezpilotné systémy. Strana Demokrati upiera pozornosť na poskytovanie ďalších informácií a konkrétnu prípravu štátu na čelenie takýmto hybridným operáciám.
Okolo objednávateľa sú stále otázniky
„Nemecko hovorí jasne: za pokusom o útok výbušným dronom na letisku Leipzig/Halle je Rusko. Pred pár dňami naše bezpečnostné zložky zabránili podpaľačskému útoku na fabriku pri Prešove, kde mohlo byť približne 70 ľudí. Útok bol podľa polície pripravovaný na objednávku. Koľko varovných signálov ešte Robert Fico potrebuje, aby zvolal Bezpečnostnú radu štátu a naozaj situáciu riešil?“ uviedol predseda strany a bývalý minister obrany Jaroslav Naď.
Kým slovenské orgány zatiaľ oficiálne nepotvrdili objednávateľa útoku pri Prešove, Demokrati považujú za nevyhnutné nezanedbať možnosť prepojenia na ruské hybridné operácie v kontexte aktuálneho bezpečnostného diania v Európe. „Nechceme od vlády konšpirácie ani predčasné rozsudky. Chceme informácie. Kto si útok pri Prešove objednal? Presne na toto máme Bezpečnostnú radu SR,“ vyjadril sa podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.
Kritika nečinnosti vlády
Kritika zo strany Demokratov smeruje aj na doterajší postoj vlády, ktorá podľa nich veľmi rýchlo zvolávala Bezpečnostnú radu k hrozbám spojeným s politickými protestmi a pre menšie incidenty, ale zatiaľ nereagovala na reálnu hrozbu sabotáže strategického podniku na Slovensku a externý útok na spojenecké územie v Nemecku.
„Kvôli dlažobným kockám, psom a mačkám vedeli robiť bezpečnostné divadlo. Teraz máme prekazený útok pri Prešove a náš najväčší európsky spojenec hovorí o ruskom útoku výbušným dronom na svojom území a Bezpečnostná rada SR stále nič. Na čo čakáme? Kým sa niekomu útok na Slovensku naozaj podarí?“ poukázal Šeliga.
Potrebujeme byť pripravení
Demokrati vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby čo najskôr zvolal zasadnutie Bezpečnostnej rady SR, kde by sa riešila otázka pripravovaného útoku pri Prešove, vyhodnotili by sa aktuálne ruské hybridné operácie v Európe, a zhodnotila by sa pripravenosť slovenských bezpečnostných zložiek a ochrana kritickej infraštruktúry vrátane letísk, energetických objektov a strategických podnikov.
Rusko podľa Naďa skúša odolnosť Európy. „Sabotáže, drony, kybernetické útoky a operácie cez nastrčených ľudí nie sú filmový scenár. Je to bezpečnostná realita Európy roku 2026. A Slovensko sa nemôže tváriť, že nás sa to netýka,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Fico musí konať a zvolať Bezpečnostnú radu, odkazujú Demokrati po prekazenom útoku v Prešove © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezpečnosť Letisko Mesto Prešov Nemecko Ochrana podpaľačský útok ruské útoky Sabotáž útok dronom
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