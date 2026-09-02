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02. septembra 2026

Turecké aerolínie Pegasus rušia lety do Moskvy, vystrašilo ich Zelenského varovanie


Tagy: ruské letiská Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vzdušný priestor

Tri lietadlá sa počas letu vrátili do Turecka, ďalšie spoje do Moskvy a Petrohradu aerolínie následne zrušili. Najväčšia turecká súkromná letecká spoločnosť



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gettyimages 2278745713 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Tri lietadlá sa počas letu vrátili do Turecka, ďalšie spoje do Moskvy a Petrohradu aerolínie následne zrušili.


Najväčšia turecká súkromná letecká spoločnosť Pegasus Airlines otočila v noci na stredu tri lietadlá smerujúce do Moskvy a následne zrušila desiatky ďalších spojov do Ruska pre narušenie prevádzky spôsobené dronmi, informoval web United24.

Lety z Bodrumu, Izmiru a Antalye sa počas cesty do Moskvy vrátili na svoje východiskové letiská.

Nevie sa, čo sa bude diať


Pegasus neskôr zrušil ďalšie spoje z Istanbulu, Antalye, Izmiru a Dalamanu do ruských miest vrátane Moskvy a Petrohradu. Dotknuté boli aj spiatočné lety z Ruska.

Zástupca spoločnosti podľa denníka The Moscow Times cestujúcim jedného zo zrušených letov povedal, že „turecká strana zakazuje odlety“ a aerolínie nevedia, ako sa situácia bude ďalej vyvíjať.

Hromadné rušenie letov


Na moskovských letiskách bolo v noci zrušených alebo oneskorených približne 80 letov, z toho 40 na Šeremeteve, 20 na Domodedove a 17 na Vnukove.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že počas noci zostrelilo 130 ukrajinských dronov nad 11 ruskými oblasťami a okupovaným Krymom. Tieto údaje nebolo možné nezávisle overiť.

Zelenského dôrazné varovanie


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj deň predtým upozornil aerolínie a poisťovne, že ruský vzdušný priestor sa v dôsledku intenzívnych dronových útokov zo strany Kyjeva stáva „absolútne nebezpečným“. Zdôraznil však, že Ukrajina nebude cieliť na civilné lietadlá.


Zdroj: SITA.sk - Turecké aerolínie Pegasus rušia lety do Moskvy, vystrašilo ich Zelenského varovanie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské letiská Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi Vzdušný priestor
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