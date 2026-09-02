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02. septembra 2026

Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z útoku v Lipsku


Tagy: Lipsko Nemecká vláda nemecké letiská ruská sabotáž Rusko-ukrajinský konflikt

Jeden z mužov má ruský aj lotyšský pas, druhý pochádza z Bieloruska a podľa médií vlastní aj ruský pas. Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z augustového pokusu o útok ...



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germany_airport_disruption_6896_ 1 676x451 2.9.2026 (SITA.sk) - Jeden z mužov má ruský aj lotyšský pas, druhý pochádza z Bieloruska a podľa médií vlastní aj ruský pas.


Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z augustového pokusu o útok výbušnými dronmi na letisku Lipsko/Halle, informoval denník Süddeutsche Zeitung.

Veliteľ operácie


Prvým je muž narodený v Rusku, ktorý má lotyšský pas a podľa zistení médií aj väzby na ruskú spravodajskú službu.

Do Nemecka priletel koncom júla cez berlínske letisko BER, prenajatým autom sa presunul smerom k Lipsku a dva dni pred útokom krajinu opäť opustil. Vyšetrovatelia ho považujú za možného logistika a inštruktora operácie.

Prezradila ho DNA


Druhým podozrivým je Bielorus, ktorý má údajne aj ruský pas. Vyšetrovatelia sa k nemu dostali pomocou DNA nájdenej na drone, vo vnútri nádoby s výbušninou a na anténe umiestnenej pri letisku.

Muž vstúpil do schengenského priestoru na talianske turistické vízum vydané v Minsku.

V mene Ruska


Minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že vyšetrovanie ukazuje na osoby, ktoré „konali v mene ruských štátnych orgánov“. Nemecká vláda preto považuje za útok zodpovedné Rusko. Moskva obvinenia odmieta.


Zdroj: SITA.sk - Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z útoku v Lipsku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lipsko Nemecká vláda nemecké letiská ruská sabotáž Rusko-ukrajinský konflikt
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