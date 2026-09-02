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02. septembra 2026
Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z útoku v Lipsku
Jeden z mužov má ruský aj lotyšský pas, druhý pochádza z Bieloruska a podľa médií vlastní aj ruský pas. Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z augustového pokusu o útok ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Jeden z mužov má ruský aj lotyšský pas, druhý pochádza z Bieloruska a podľa médií vlastní aj ruský pas.
Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z augustového pokusu o útok výbušnými dronmi na letisku Lipsko/Halle, informoval denník Süddeutsche Zeitung.
Prvým je muž narodený v Rusku, ktorý má lotyšský pas a podľa zistení médií aj väzby na ruskú spravodajskú službu.
Do Nemecka priletel koncom júla cez berlínske letisko BER, prenajatým autom sa presunul smerom k Lipsku a dva dni pred útokom krajinu opäť opustil. Vyšetrovatelia ho považujú za možného logistika a inštruktora operácie.
Druhým podozrivým je Bielorus, ktorý má údajne aj ruský pas. Vyšetrovatelia sa k nemu dostali pomocou DNA nájdenej na drone, vo vnútri nádoby s výbušninou a na anténe umiestnenej pri letisku.
Muž vstúpil do schengenského priestoru na talianske turistické vízum vydané v Minsku.
Minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že vyšetrovanie ukazuje na osoby, ktoré „konali v mene ruských štátnych orgánov“. Nemecká vláda preto považuje za útok zodpovedné Rusko. Moskva obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z útoku v Lipsku © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z augustového pokusu o útok výbušnými dronmi na letisku Lipsko/Halle, informoval denník Süddeutsche Zeitung.
Veliteľ operácie
Prvým je muž narodený v Rusku, ktorý má lotyšský pas a podľa zistení médií aj väzby na ruskú spravodajskú službu.
Do Nemecka priletel koncom júla cez berlínske letisko BER, prenajatým autom sa presunul smerom k Lipsku a dva dni pred útokom krajinu opäť opustil. Vyšetrovatelia ho považujú za možného logistika a inštruktora operácie.
Prezradila ho DNA
Druhým podozrivým je Bielorus, ktorý má údajne aj ruský pas. Vyšetrovatelia sa k nemu dostali pomocou DNA nájdenej na drone, vo vnútri nádoby s výbušninou a na anténe umiestnenej pri letisku.
Muž vstúpil do schengenského priestoru na talianske turistické vízum vydané v Minsku.
V mene Ruska
Minister vnútra Alexander Dobrindt uviedol, že vyšetrovanie ukazuje na osoby, ktoré „konali v mene ruských štátnych orgánov“. Nemecká vláda preto považuje za útok zodpovedné Rusko. Moskva obvinenia odmieta.
Zdroj: SITA.sk - Nemeckí vyšetrovatelia identifikovali dvoch podozrivých z útoku v Lipsku © SITA Všetky práva vyhradené.
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