Fico musí konať. Progresívne Slovensko vyzýva premiéra na odvolanie Šutaja Eštoka po tragédii v Košiciach (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





Opozičná strana



Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) už avizovala, že začína zbierať podpisy pod zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom odvolávania ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Dva prípady policajnej brutality v Košiciach sú podľa liberálov ďalším dôkazom jeho zlyhaní a nezáujmu o rezort.

13.11.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) musí vo veci policajnej brutality, ktorá vyústila do zabitia zadržaného, vyvodiť politickú zodpovednosť a odvolať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Na stredajšej tlačovej besede to povedal predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Premiér podľa neho musí verejnosti vyslať signál o základnej úcte k ľudskému životu a o zachovávaní základnej politickej kultúry, keďže Šutaj Eštok nesie za celú vec politickú zodpovednosť. Preto by mal podľa Šimečku v prvom rade odstúpiť sám, namiesto toho sa však len vyhovára.„Bol by som veľmi rád, aby sa k tomu pán predseda vlády čo najskôr vyjadril,“ skonštatoval Šimečka. Ak Šutaj Eštok neodstúpi sám, alebo nebude odvolaný, opozícia podľa šéfa PS pristúpi k jeho odvolávaniu v parlamente.Šutaj Eštok by mal podľa Šimečku skončiť, aj keby okrem incidentu v Košiciach vykonával svoju funkciu inak príkladne. To však podľa šéfa progresívcov nie je jeho prípad.„Počas jeho mandátu dochádza k masovému exodu policajtov z Policajného zboru, dochádza k čistkám, dochádza k deštrukcii elitných policajných útvarov,“ dodal Šimečka s tým, že minister namiesto riešenia problémov vnáša do spoločnosti agresiu a napätie.