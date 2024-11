Pri Dolnom Kubíne sa stala tragická nehoda, zrážku osobného auta s autobusom neprežila 18-ročná spolujazdkyňa

Zranenia nezlučiteľne so životom

Negatívna dychová skúška

13.11.2024 (SITA.sk) - V stredu v skorých ranných hodinách sa stala na ceste II/583 medzi obcami Zázrivá a Párnica v okrese Dolný Kubín vážna dopravná nehoda.Ako informovala žilinská policajná hovorkyňa Daniela Kocková , vodič osobného vozidla Škoda zo zatiaľ nezistených príčin prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky, kde pravou bočnou časťou vozidla narazil do protiidúceho autobusu Mercedes.Pri dopravnej nehode utrpel 19-ročný vodič ťažké zranenia, vyžadujúce si jeho prevoz do nemocnice, 18-ročná spolujazdkyňa utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.„50-ročný vodič autobusu a traja cestujúci v ňom utrpeli zatiaľ nešpecifikované zranenia," uviedla hovorkyňa. Dychová skúška na alkohol skončila u vodiča autobusu s negatívnym výsledkom, u vodiča osobného auta nariadili odber krvi.Cesta bola z dôvodu dokumentovania nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavretá. Ďalšie okolnosti a presné príčiny tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.