 Z domova

04. marca 2026

Fico musí preplatiť cestu vládnym špeciálom na oslavy MDŽ, liberáli hovoria o papalášizme v čase konsolidácie


Fico podľa liberálov musí preplatiť cestu vládnym špeciálom na oslavy MDŽ zo svojho. Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS)



6788d4e59613d032510613 676x451 4.3.2026 (SITA.sk) - Fico podľa liberálov musí preplatiť cestu vládnym špeciálom na oslavy MDŽ zo svojho. Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Martina Bajo Holečková zdôraznila, že premiér Robert Fico (Smer-SD) zneužil vládny špeciál na to, aby sa dostal na stranícku akciu na východe Slovenska.

Nákup lietadiel


Pripomenula, že už vtedy, keď podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) nakupoval lietadlá Bombardier Global 5000, upozorňovali na to, že je to nezmysel.

„Zaplatili sme za ne takmer 46 miliónov eur. Minister sa vtedy obhajoval, že to budú lietadla, ktoré budú slúžiť na repatriačné lety. No dnes vidíme, že v situácii, keď máme v zahraničí tisícky ľudí, je nezmyselné ich prevážať súkromnými lietadlami s kapacitou 15 osôb," uviedla poslankyňa s tým, že dnes sa ukazuje, na čo v skutočnosti boli tieto lietadlá kúpené.

Štyri lety


Bajo Holečková upozornila, že lietadlo, s ktorým išiel Fico na oslavy MDŽ, letelo dvakrát z Bratislavy do Košíc. Išlo teda o štyri lety. Liberáli v stredu priniesli výzvu premiérovi, ktorú podali na Úrad vlády SR.

Vyzývajú ho, aby tieto lety zaplatil z vlastných peňazí, nie z peňazí daňových poplatníkov. V čase konsolidácie ide podľa nej o papalášizmus.

„Chcem povedať ešte jednu absurditu. To lietadlo letelo z Bratislavy o 12:00. O dve hodiny neskôr, o 14:00, odlietal klasický let Bratislava-Košice. Čiže pokojne mohol ísť aj takýmto spôsobom," zdôraznila poslankyňa. SaS odhaduje, že náklady na lety mohli byť okolo 20-tisíc eur.

„Budeme požadovať, aby ich Fico zaplatil zo svojich peňazí," dodala Bajo Holečková. Upozornila, že mnohí ľudia sa skladajú cez rôzne zbierky, dokonca aj na jedlo, keďže mnohí nemajú peniaze ani na to. Nie je tak podľa nej možné, aby platili daňoví poplatníci za let premiéra na oslavy.


Zdroj: SITA.sk - Fico musí preplatiť cestu vládnym špeciálom na oslavy MDŽ, liberáli hovoria o papalášizme v čase konsolidácie © SITA Všetky práva vyhradené.

