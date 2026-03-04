|
Slovensko starne. Udržiavanie produktivity a ekonomického zdravia si vyžaduje vedomé zmeny a inovácie
So zvyšujúcim sa počtom občanov nad 65 rokov rastie potreba modernizovať starostlivosť, zlepšovať dostupnosť efektívnych moderných terapií a posilniť investície do inovácií nevyhnutných pre ...
4.3.2026 (SITA.sk) - So zvyšujúcim sa počtom občanov nad 65 rokov rastie potreba modernizovať starostlivosť, zlepšovať dostupnosť efektívnych moderných terapií a posilniť investície do inovácií nevyhnutných pre udržateľný rozvoj systému. Kľúčová je pritom užšia spolupráca štátu a podnikateľského sektora, ktorá umožní spoločne navrhovať a zavádzať riešenia, od modernejších verejných politík až po rozvoj inteligentných technológií, klinického výskumu či digitalizácie zdravotníctva. Len tak môže Slovensko výrazne zvýšiť kvalitu starostlivosti o seniorov a zároveň si udržať populáciu zdravú, aktívnu a produktívnu čo najdlhšie. Týmto témam sa dnes venovali predstavitelia štátnej správy, zástupcovia a experti politických strán pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť, analytici, riaditelia zdravotných inštitúcii a predstavitelia priemyslu na konferencii Americkej obchodnej komory v SR s názvom CARE – DATA – COST.
Slovensko už dnes čelí demografickej výzve starnutia populácie, ktorá ovplyvňuje dôchodkový systém, zdravotnú starostlivosť a trh práce. Klesajúca pôrodnosť a predlžujúca sa stredná dĺžka života vedú k rastúcemu podielu starších ľudí na trhu práce. "Zamestnávatelia potrebujú zdravú pracovnú silu, aby dokázali tvoriť hodnoty. Modernizácia zdravotníctva nie je len otázkou kvality života, ale aj ekonomickej stability. Efektívne využívanie verejných zdrojov, väčšia transparentnosť a zavádzanie moderných technológií vrátane umelej inteligencie pomôže aspoň čistočne zvrátiť negatívny demografický trend," uvádza Martina Slabejová, výkonná riaditeľka Americkej obchodnej komory v SR v úvode konferencie.
Henrieta Tulejová z Advance Institute pomenovala kľúčové oblasti, ktoré budú ovplyvňovať systém zdravotníctva v nasledujúcich desiatich rokoch."Populácia starne už dnes. Nie je to problém budúcnosti. V roku 2004 tvorilo obyvateľstvo vo veku 65+ rokov 11,6% populácie, v roku 2014 sa zvýšil podiel na 14%, v roku 2024 už dosiahol 18,8% a bude ďalej rásť. To spôsobí, že slovenské zdravotníctvo bude v najbližších desaťročiach čeliť nedostatku zdravotníckeho personálu, naproti tomu rastúcemu počtu pacientov a výraznému nedostatku zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení. Projekcie príjmov a výdavkov verejného zdravotného poistenia, ktoré pripravil Advance Institute na základe dát z Európskej komisie, ukazujú, že v takmer žiadnom scenári vývoja nákladov nebudú príjmy pokrývať očakávanú potrebu zdrojov na zdravotníctvo. Ak budú chcieť mať pacienti na Slovensku dostupnú rovnako kvalitnú a inovatívnu starostlivosť ako v iných krajinách EU a zdravotnícky personál porovnateľné mzdy, už v roku 2040 nebudú príjmy verejného zdravotného poistenia postačovať. Očakávaný deficit je 350 € na poistenca, teda. 17% nákladov nepokrytých príjmami, zadlžovanie nemocníc alebo množstvo neošetrených pacientov a predlžujúce sa čakačky na plánované výkony. Na tieto trendy potrebujeme reagovať a začať cielene podporovať opatrenia a investície pre kvalitnú a dostupnú starostlivosť nielen o starnúcu populáciu. Jedným z riešení je aj posilniť financovanie zdravotníctva zo súkromných zdrojov, upratanie poplatkov v ambulantnej starostlivosti a vytvorenie priestoru pre úhrady za nadštandardné služby," vymenúva analytička Henrieta Tulejová.
Demografický posun Slovenska smerom k starnúcej populácii predstavuje výzvy, ale aj príležitosti v oblasti inovácií. Prijatie digitálnych zdravotníckych riešení, zlepšenie prístupu k moderným terapiám a priblíženie sa tak európskym štandardom, za ktorým Slovensko stále zaostáva. Podpora klinického výskumu môže transformovať starostlivosť o pacientov, modernizovať a budovať odolný systém zdravotnej starostlivosti. Kľúčové je pritom neustále zdôrazňovať úlohu prevencie a komplexného manažmentu pacienta bez ohľadu na jeho vek. Podľa záverov analýzy, ktorá bola dnes prezentovaná na konferencii Americkej obchodnej komory v SR, v roku 2010 pripadalo na jedného obyvateľa vo veku 65+ približne 5,7 osôb v ekonomicky aktívnom veku, do roku 2030 to bude len 2,9.[1]
Ako može Slovensko posilniť svoju odolnosť, zvýšiť dôveru občanov a minimalizovať ekonomické straty spôsobené chorobnosťou a nižšou produktivitou, na túto otázku odpovedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. "Starnutie populácie je trend, ktorý nevieme zmeniť. Zmeniť však dokážeme to, ako naň budeme reagovať. Ak chceme udržať produktivitu a ekonomickú stabilitu krajiny, musíme investovať do zdravia ľudí v každom veku, od podpory prevencie a skorého záchytu ochorení, cez dostupnosť inovatívnej liečby až po rozvoj digitálnych riešení a umelej inteligencie. Zdravie nie je len sociálna téma, je to kľúčová ekonomická investícia do budúcnosti Slovenska," uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.
Chorobnosť sa netýka len staršej populácie, ale aj mladších ľudí vrátane pacientov s onkologickými či kardiovaskulárnymi ochoreniami. Chorobnosť znižuje produktivitu práce a vytvára významné priame aj nepriame náklady pre štát aj firmy. Preto je nevyhnutné nastaviť zdravotnícky a sociálny systém tak, aby podporoval zdravie a pracovnú schopnosť aj vo vyššom veku, udržal populáciu čo najdlhšie v čo najlepšom zdravotnom stave a zároveň zabezpečil kvalitnú starostlivosť pre tých, ktorí ju najviac potrebujú. K tomu môže výrazne prispieť aj uvedomelý prístup zamestnávateľov, podpora prevencie, budovanie zdravého pracovného prostredia a aktívne zapájanie sa do tvorby verejných zdravotných a sociálnych politík.
O tom, aké opatrenia plánujú rezorty zaviesť na podporu zdravia pracujúcej populácie reagoval štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, Marián Valentovič: "Rezort práce vidí ako účinný nástroj na zvládnutie týchto zmien zavedenie zásad vekového manažmentu, a to prostredníctvom národného projektu Vekový manažment: práca prispôsobená životným etapám. Cieľom projektu je nastaviť podmienky na zavedenie vekového manažmentu do firemnej kultúry podnikov vo všetkých sektoroch hospodárstva. Zároveň sa zameriava na podporu udržania seniorov v zamestnaní a prispôsobeniu pracovného prostredia ich potrebám.”
Na konferencii a jej príprave sa podieľali členovia AmCham Slovakia, ktorí spoločnými silami podporujú rozvoj slovenského zdravotníctva so snahou o vzájomnú informovanosť a dialóg pri hľadaní riešení na aktuálne výzvy v zdravotníctve a v populácii. Toto podujatie podporili partneri AstraZeneca, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Novartis Slovakia s.r.o., Johnson & Johnson, Swiss RE Slovakia, Abbvie, Astellas Pharma, Eli Lilly Slovakia, PFIZER, Roche Slovensko, SAM International, Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro SEDMA, Takeda Pharmaceuticals Slovakia a Viatris Slovakia.
[1] Advance Institute, Udržanie zdravia si vyžaduje vedomé zmeny a inovácie
