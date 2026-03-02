Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Fico na oslavy MDŽ v Košiciach letel vládnym špeciálom. Takto vyzerá konsolidácia, konštatovala Holečková – FOTO


Tagy: MDŽ Medzinárodný deň žien Minister obrany SR Podpredseda parlamentu Premiér Slovenskej republiky

Predseda vlády Robert Fico v nedeľu 1. marca ráno zorganizoval tlačovku, na ktorej obhajoval podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara spolu s ...



premier robert fico 676x451 2.3.2026 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico v nedeľu 1. marca ráno zorganizoval tlačovku, na ktorej obhajoval podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara spolu s oligarchom Norbertom Bödörom, a potom nasadol do vládneho špeciálu, ktorý ho odviezol na oslavy Medzinárodného dňa žien (MDŽ) organizovaných stranou Smer-SD do Košíc. Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS).


Lebo takto podľa nich vyzerá konsolidácia a šetrenie. Vládny špeciál vyrazil o 12:00 z Bratislavy, odviezol predstaviteľov Smeru na stranícke oslavy MDŽ a už 13:50 bol naspäť v Bratislave. Ukážkový papalášizmus,“ skonštatovala Holečková. Doplnila, že premiér letel na východ strojom Bombardier Global 5000. Keď ho minister obrany Robert Kaliňák pred rokom kupoval za 23 miliónov eur, podľa poslankyne tvrdil, že sa bude využívať na repatriačné lety.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pán Fico, celému Slovensku hovoríte, ako treba šetriť, takže mám na vás pár otázok. Naozaj ste v čase konsolidácie leteli vládnym špeciálom na stranícke oslavy MDŽ? Naozaj ste zneužili verejné zdroje a štátnu letku na to, aby ste sa dostali na stranícku akciu? Ste ochotný náklady na tento let zaplatiť zo svojho?“ pýta sa opozičná poslankyňa. Doplnila, že bude s napätím čakať na odpovede.


Zdroj: SITA.sk - Fico na oslavy MDŽ v Košiciach letel vládnym špeciálom. Takto vyzerá konsolidácia, konštatovala Holečková – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Nie je to len o produkte. Rozhoduje aj obal
<< predchádzajúci článok
Slovenská vláda odsudzuje útoky na Blízkom východe, ale zároveň povoľuje prelet amerických bojových lietadiel do Iránu, tvrdí Yar

