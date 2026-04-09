Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
Fico na Slavíne naznačil neistotu v smerovaní Slovenska, Šimečka hovorí o nebezpečnom signáli – VIDEO
Fico zahmlieva svoje skutočné zámery. Vyhlásil to predseda
9.4.2026 (SITA.sk) - Fico zahmlieva svoje skutočné zámery. Vyhlásil to predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka v reakcii na stredajšie vystúpenie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) na Slavíne. Podľa lídra progresívcov bol jeho prejav zmätený.
Síce sa podľa Šimečku pokúsil hovoriť o mieri, no jedným dychom naznačoval, že nevie, kam Slovensko patrí. Progresívci sa domnievajú, že ide o zahmlievanie skutočných zámerov premiéra, ktorý Slovensko dlhodobo ťahá na východ a spochybňuje ukotvenie v EÚ.
Fico v stredu na Slavíne hovoril o novom svetovom poriadku. "Čakajú nás vážne rozhodnutia. Čo keď naozaj dôjde k rozpadu NATO? Všetci budeme hľadať odpoveď, kde bude naše bezpečnostné zakotvenie. Bude to v rámci Európy? Máme veriť Nemcom, máme veriť Angličanom a Francúzom, ktorí nás zradili v roku 1938? Alebo máme uvažovať o inej ceste?" spýtal sa a dodal, že ak bude premiérom a príde na rad táto otázka, obráti sa s ňou na ľudí. "Vy rozhodnete, aká bude ďalšia bezpečnostná budúcnosť Slovenskej republiky," dodal Fico.
"Fico dnes nemá morálne právo privlastňovať si slovo mier. Sú to práve jeho dvaja spojenci a kamaráti, Donald Trump a Vladimir Putin, ktorí rozpútali najväčšie konflikty posledného obdobia. O to absurdnejšie pôsobí, keď sa teraz hrá na človeka, ktorý chce hovoriť o mieri," vyhlásil Šimečka. Lídra PS znepokojuje, že premiér tápe pri otázke ukotvenia SR. Myslí si, že premiér veľmi dobre vie, kam chce Slovensko dostať.
"Tým smerom je východ, Putinovo Rusko. Dnes sa však tvári, že o tom chce nechať rozhodnúť voličov. Preto mu chcem adresovať jasnú výzvu: nech sa neskrýva a príde so mnou diskutovať o tom, kam patrí Slovensko - či na východ do Ruska, alebo do silnej a jednotnej Európy. My v PS v tom máme jasno. Slovensko patrí do Európy kultúrne, politicky aj bezpečnostne. Našimi spojencami sú Poliaci, Nemci, Francúzi či Česi – nie režim Vladimira Putina," dodal Šimečka.
Poslanec Tomáš Valášek (PS) zároveň upozornil, že prejav premiéra na Slavíne je jasným potvrdením toho, že chce premiér Slovensko vytrhnúť z rodiny slobodných a prosperujúcich európskych štátov. Valášek je názoru, že Fico sa nikdy necítil v Európe doma.
"Nepochopil, ako funguje, a tak sa proti nej búri. Keby bolo po jeho, nechal by Slovensko napospas osudu alebo by ho rovno odovzdal Vladimirovi Putinovi, bez ohľadu na to, či sa to 5,4 milióna obyvateľom Slovenska páči, alebo nie," doplnil Valášek.
Súčasne zdôraznil, že Slováci sa cítia doma v Európe, nie v krajine, v ktorej diktátor zabíja nepohodlných a posiela státisíce vlastných občanov na smrť namiesto priznania si, že útok na Ukrajinu bol zločin a fatálna chyba. "Presne do takéhoto objatia nás Robert Fico ťahá a my to odmietame," uzavrel Valášek.
Progresívci trvajú na tom, že predseda vlády spochybnil základy bezpečnosti. "Toto je škandalózne. A totálne dezorientované. Áno, svetový poriadok je naozaj otrasený - no môžu za to práve Ficove idoly, Putin a Trump, ktorí začínajú jednu nezmyselnú krvavú vojnu za druhou. Ak má Slovensko v tomto svete neistoty nejakú šancu na bezpečie a prosperitu, je to jedine silná a súdržná Európa. Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, škandinávske a pobaltské krajiny, Česko a Poľsko, to sú spojenci, s ktorými musíme budovať dôveru, puto, bezpečnostné väzby," zdôraznil Šimečka.
Súčasne sa spýtal, kde je v týchto chvíľach prezident a vrchný veliteľ Ozbrojených síl SR Peter Pellegrini, ktorý v roku 2023 na straníckom sneme povedal, že členstvo v EÚ a NATO je garanciou slobodného rozvoja slovenského národa.
"Ako môže prezident takúto nebezpečnú rétoriku vyhoreného premiéra prechádzať mlčaním?" spýtal sa predseda PS a vyzval prezidenta na dištanc od slov predsedu vlády.
"Odmietnite ich, jasne a bez vytáčok. Vyslovte sa pred ľuďmi na Slovensku úplne jednoznačne - že práve EÚ a NATO sú náš životný priestor, garancia našej prosperity a bezpečnosti, a že spochybňovanie tohto nášho ukotvenia je nebezpečnou hrou s ohňom," odkázal Šimečka prezidentovi Pellegrinimu.
Zdroj: SITA.sk - Fico na Slavíne naznačil neistotu v smerovaní Slovenska, Šimečka hovorí o nebezpečnom signáli – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kritika prejavu na Slavíne
Výzva na diskusiu o smerovaní Slovenska
Fico spochybnil základy bezpečnosti
Výzva na dištanc
Projekty splnili všetky podmienky stanovené výzvou a príslušnými právnymi predpismi, reaguje ministerstvo práce na vyjadrenia poslanca Ledeckého – VIDEO
Minister Tomáš plánuje ochranu odborárov, prepustenie bude pod dohľadom inšpektorátu práce – VIDEO
