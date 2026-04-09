Štvrtok 9.4.2026
Meniny má Milena
09. apríla 2026
Projekty splnili všetky podmienky stanovené výzvou a príslušnými právnymi predpismi, reaguje ministerstvo práce na vyjadrenia poslanca Ledeckého – VIDEO
Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško dohodil 749-tisíc eur svojej manželke. Upozornil na to poslanec za stranu
9.4.2026 (SITA.sk) - Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško dohodil 749-tisíc eur svojej manželke. Upozornil na to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita Vladimír Ledecký. Poslanec na úvod informoval, že sa bol pozrieť do osady v Michalovciach na Gurkovej ulici.
Priblížil, že ide o menšiu osadu do 100 ľudí, no je to jedna z osád, kde ľudia žijú na smetisku bez vody a elektriny. Mesto sa situáciu v osade rozhodlo riešiť, čo Ledecký oceňuje. Podotkol, že toto sú presne tie prípady, na ktoré je vyčlenená miliarda eur z európskych zdrojov.
"Namiesto toho sa tu však riešia vymyslené debiloviny," vyhlásil Ledecký s tým, že veľa peňazí ide na nezmyselné projekty, v ktorých sa len ukradnú. Ledecký vysvetlil, že splnomocnenec vlády pre rómske komunity rieši národné projekty, napríklad cez ministerstvo školstva alebo práce.
"Tak som sa pýtal tých ministrov, na čo peniaze pôjdu a či už tie projekty majú pripravené. Žiadne odpovede som nedostal. Ale keď následne vyjde výzva, vidíte, kde tie peniaze idú. Odpovede síce musíte dlho hľadať, ale nájdete ich," dodal poslanec.
Upozornil, že na Slovensku funguje projekt Záruka pre mladých. Ide o iniciatívu EÚ, ktorá má pozitívne výsledky. Tento projekt sa zameriava na mladých ľudí, ktorí si po škole nevedia nájsť prácu. Tento projekt je podľa slov Ledeckého financovaný aj z akčného plánu, ktorý má pod sebou Daško.
Na roky 2026-2027 je to 7,49 milióna eur, z čoho 1,38 milióna ide z peňazí daňových poplatníkov. Ledecký upozornil, že jednou z organizácií, ktorá je v tomto projekte podporená je občianske združenie Lavuta, ktoré založil sám Daško.
"Až do roku 2023 združeniu predsedal a potom sa stal splnomocnencom. V súčasnosti je predsedníčkou združenia jeho manželka Oľga Dašková a ministerstvo práce pod vedením Erika Tomáša (Hlas-SD) udelilo tomuto združeniu 10. novembra 2025 749-tisíc eur. Pýtam sa, ak toto nie je učebnicový príklad korupcie a klientelizmu, tak čo už je?" vyhlásil Ledecký.
Čo je podľa poslanca rovnako zarážajúce je, že z tých 749-tisíc budú školiť a motivovať 170 účastníkov. Cieľom pritom má byť, aby sa aspoň 17 z nich zamestnalo.
"To znamená, že na začiatku máme sumu 749-tisíc eur a my chceme od toho, aby sa nám 17 ľudí zamestnalo. Zdá sa vám to v poriadku?" dodal poslanec.
"Keď sa na konci programového obdobia spýtame, prečo sa nezlepšila situácia v rómskych osadách, odpoveď bude jasná. Riadil ju niekto, kto mal za sebou zástup zlodejov, ktorí peniaze ukradnú na nezmyselné veci, len aby sa na tom obohatili," zdôraznil Ledecký, ktorý žiada verejné vysvetlenie tohto konfliktu záujmov.
"Oni to ale nebudú vedieť vysvetliť. Neviem, ako by to vysvetlili. Žiadam preto predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) aby odvolal splnomocnenca Daška," uzavrel Ledecký.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v reakcii na vyjadrenia SaS zdôraznilo, že predmetná výzva bola určená na podporu neaktívnych a nezamestnaných osôb, pričom na jej realizáciu bolo vyčlenených až 30 miliónov eur. V rámci výzvy bolo podporených približne 70 projektov.
"Všetky projekty splnili všetky podmienky stanovené výzvou a príslušnými právnymi predpismi, a zároveň prešli transparentným procesom posudzovania a schvaľovania prostredníctvom externých odborných hodnotiteľov. V prípade otázok týkajúcich sa detailov realizácie projektu a jeho odborného obsahu odporúčame obrátiť sa na daný subjekt a s politickými otázkami na splnomocnenca vlády pre rómske komunity," doplnilo ministerstvo a zdôraznilo, že napĺňanie cieľov pri projektoch je prísne sledované cez merateľné ukazovatele a monitorovacie správy. Pri nedosiahnutí uspokojivých hodnôt hrozia prijímateľovi sankcie a vrátenie peňazí.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zdôraznil, že splnomocnenec Daško od nástupu do funkcie nepôsobí v žiadnych orgánoch organizácií, ani občianskych združení, ktoré získali prostriedky z verejných zdrojov. V tejto súvislosti úrad súčasne pripomenul uznesenie vlády SR zo 17. februára, ktorým uložila vláda všetkým rezortom úlohu zvýšiť kontrolnú činnosť voči mimovládnym neziskovým organizáciám.
Zdroj: SITA.sk - Projekty splnili všetky podmienky stanovené výzvou a príslušnými právnymi predpismi, reaguje ministerstvo práce na vyjadrenia poslanca Ledeckého – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Projekt Záruka pre mladých
Učebnicový príklad korupcie
Verejné vysvetlenie konfliktu
Napĺňanie cieľov pri projektoch je prísne sledované
