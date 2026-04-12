Nedeľa 12.4.2026
Meniny má Estera
12. apríla 2026
Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO
Podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už začiatok jeho oficiálnej návštevy vo Vietname ...
12.4.2026 (SITA.sk) - Podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) už začiatok jeho oficiálnej návštevy vo Vietname potvrdzuje, že pôjde o úspešnú misiu. Ako uviedol, pôjde o síce krátku, ale programovo bohatú oficiálnu návštevu tejto priateľskej krajiny.
"Spája nás minulosť, na významných pozíciách vo Vietname nie je vzácnosťou stretnúť človeka schopného hovoriť po slovensky alebo česky, na Slovensku máme zase uznanú vietnamskú národnostnú menšinu. Vietnam sa stáva atraktívnou turistickou destináciou, v roku 2025 ho navštívilo viac ako 18-tisíc Slovákov, určite tomu napomáha aj zrušenie vízovej povinnosti pre našich občanov na obdobie nepresahujúce 45 dní,” pripomenul premiér.
Fico tiež uviedol, že začína s pracovnými stretnutiami a v pondelok 13. apríla od rána spolu s vládnou delegáciou a, na slovenské pomery obrovskou podnikateľskou misiou, urobia všetko na prehĺbenie ekonomickej spolupráce medzi oboma štátmi.
Zdôraznil, že Vietnam so 100 miliónmi obyvateľov je úspešná krajina a najväčší obchodný partner Slovenska v juhovýchodnej Ázii a tretí najväčší v celej Ázii. Poznamenal tiež, že je to neskutočne pohostinná, priateľská a na mier orientovaná krajina.
"Priznám sa, že ma neprekvapilo, keď v piatok popoludní niektorí slovenskí novinári po skončení tlačovej konferencie na mňa vykrikovali, že načo idem do Vietnamu. Taká je bratislavská kaviareň, odutá, hlúpa. Samotná EÚ podpísala s Vietnamom strategické partnerstvo a každému so zdravým rozumom musí záležať na rozvíjaní priateľských a ekonomicky vzájomne výhodných vzťahov s týmto ázijským tigrom,” uviedol premiér.
Avizoval tiež, že takéto strategické partnerstvo podpíše v pondelok aj on s vietnamským partnerom. Doplnil, že o priebehu návštevy budú informovať až do odletu na Slovensko, avizoval, že sa v krátkosti vyjadrí aj k výsledkom prebiehajúcich maďarských parlamentných volieb.
Zdroj: SITA.sk - Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Začína s pracovnými stretnutiami
Strategické partnerstvo
SNS dodá Smeru pripomienky k zmenám volebnej legislatívy. Danko tvrdí, že ak budú akceptované, tak ich podporia
Krúpa očakáva, že ak sa špinavá kampaň v Maďarsku osvedčí, možno ju čakať aj na budúci rok na Slovensku
