|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 12.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Estera
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. apríla 2026
Krúpa očakáva, že ak sa špinavá kampaň v Maďarsku osvedčí, možno ju čakať aj na budúci rok na Slovensku
Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (Sloboda a Solidarita) očakáva, že ak sa špinavá kampaň v Maďarsku osvedčí, ...
Zdieľať
12.4.2026 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (Sloboda a Solidarita) očakáva, že ak sa špinavá kampaň v Maďarsku osvedčí, možno ju čakať aj na budúci rok na Slovensku (parlamentné voľby by sa mali konať na jeseň 2027). Uviedol to v relácii O 5 minút 12 v Slovenskej televízii a rozhlase. Reagoval tak na tvrdenia o tom, že kampaň pred aktuálnymi maďarskými parlamentnými voľbami bola veľmi "špinavá”.
V prípade, ak by v nich zvíťazil opozičný líder Péter Magyar, očakáva, že by sa po čase vytiahla na Slovensku takzvaná "maďarská karta” a budú sa vyvolávať vášne. Následkom bude podľa Krúpovych slov zhoršovanie vzájomných vzťahov.
Očakáva aj zhoršenie pozície slovenského premiéra Roberta Fica. Poslanec si myslí, že Fico ostane v rámci Európskej únie so svojimi postojmi osamotený. Krúpa tiež očakáva, že Péter Magyar bude ústretovejší voči európskym inštitúciám, keďže bude chcieť prostriedky na rozvoj Maďarska.
"Nie som si celkom istá, či Péter Magyar naplní očakávania Bruselu,” vyjadrila sa europoslankyňa za stranu Smer-SD Judita Laššáková. Poznamenala ale, že "porcujeme prasiatko, ktoré ešte behá po dvore”.
Zdroj: SITA.sk - Krúpa očakáva, že ak sa špinavá kampaň v Maďarsku osvedčí, možno ju čakať aj na budúci rok na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - Krúpa očakáva, že ak sa špinavá kampaň v Maďarsku osvedčí, možno ju čakať aj na budúci rok na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO
Fico na začiatku návštevy vo Vietname hovorí o úspešnej misii, chystá sa tam podpísať strategické partnerstvo – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany", ako dôkaz vytiahla viacero fotografií
Jurík označila Uhríka za „predsedu fašistickej strany“, ako dôkaz vytiahla viacero fotografií