 24hod.sk    Z domova

11. októbra 2025

Kaliňák potvrdil plnú podporu Ficovi, na čele Smeru nemá podľa ministra obrany konkurenciu


Tagy: Líder Progresívneho Slovenska Minister obrany SR Podpredseda strany Smer-SD Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy

Minister obrany a podpredseda Smeru-SSD Robert Kaliňák si nevie predstaviť, že by kandidátku Smeru do ďalších parlamentných volieb ...



11.10.2025 (SITA.sk) -



Minister obrany a podpredseda Smeru-SSD Robert Kaliňák si nevie predstaviť, že by kandidátku Smeru do ďalších parlamentných volieb viedol niekto iný ako Robert Fico, ktorého označil za silného lídra. V Sobotných dialógoch RTVS Kaliňák povedal, že nikdy nemal ambíciu Roberta Fica vymeniť na premiérskej stoličke.

Robert Kaliňák odmietol aj úvahy o tom, že by mal Fico záujem o voľné miesto sudcu na Ústavnom súde. „Robert Fico je skvelý ústavný právnik, ale myslím si, že aj svojimi vyjadreniami, akým spôsobom vedie stranu, aj vládu, a chce aby sme boli najúspešnejší v nadchádzajúcich voľbách, tak to nepovažujem za vôbec relevantné,“ povedal Kaliňák.

Zároveň pripustil, že Ústavný súd má problémy s lehotami, mnohé konania trvajú veľmi dlho. „Ale toto sú veci, ktoré treba posunúť dopredu a určite sa dopredu posunú,“ dodal minister Kaliňák. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na otázku, či by jeho strana v parlamente podporila prípadnú kandidatúru terajšieho predsedu Smeru na post ústavného sudcu, odpovedal jednoznačne nie.

Kaliňák nepotvrdil ani ambíciu Tibora Gašpara nahradiť vo vedení Smeru Roberta Fica. Gašpar ako nová tvár podľa neho do strany dobre zapadol, výborne vystupuje, výborne bojuje. Má podľa Kaliňáka pred sebou skvelú politickú budúcnosť, ale Robert Fico je, napriek zdravotným problémom po atentáte, silný líder.







Zdroj: SITA.sk - Kaliňák potvrdil plnú podporu Ficovi, na čele Smeru nemá podľa ministra obrany konkurenciu © SITA Všetky práva vyhradené.

