Fico nepochybuje ani sekundu, že dôjde k ďalšiemu útoku. Opozícia nabáda aktivistov k podobným činom (video)

Nabádanie k podobným činom

Návrat do politiky

Nesúhlas s členstvom Ukrajiny v NATO

Prezident na samite

11.7.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) tvrdí, že atentát na neho spáchal aktivista opozície. Vo videu na sociálnej sieti nazval atentátnika „úbohým človiečikom", ktorému odpustil a vôbec sa ním nezaoberá. Dodal však, že „vďaka" opozícii sedí vo väzení.„Vy svojím správaním po 5. júli opätovne nabádate k podobným činom ďalších vašich aktivistov. Že k nim príde, nepochybujem ani sekundu," povedal.„Sú desiatky dôkazov, ako vystupoval a správal sa na vašich podujatiach. Tak, ako ste v čase, keď ste boli vo vláde, štvali proti nám čurillovcov a lipšicovcov a pri každom nezákonnom obvinení a zatvorení ste otvárali šampanské a radostne tlieskali, tak teraz nesiete plnú zodpovednosť za to, ako ste štvali a k násilným akciám motivovali svojich aktivistov," uviedol Fico vo videu.Podľa neho sa Michal Šimečka PS ), Igor Matovič hnutie Slovensko ) a Branislav Gröhling SaS ) spoliehali, že sa už do aktívnej politiky po atentáte nevráti, čo by podľa Fica znamenalo pád vlády a ústavnú krízu.„To, čo šimečkovia, gröhlingovia, matovičovia a im podobné médiá vystrájajú od 5. júla, keď som predniesol na Devíne prejav, nie je pre obsah tohto prejavu, ale pre sklamanie, že atentát na predsedu vlády neviedol k ich želanému výsledku, teda k pádu vlády a predčasným voľbám," uviedol.Fico zároveň informoval, že ministra obrany Roberta Kaliňáka a ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (obaja Smer-SD) jasne žiadal, aby počas vyjednávanie textu záverečnej deklarácie NATO trvali na tom, že členstvo Ukrajiny v NATO je možné len vtedy, ak s tým budú súhlasiť všetky členské štáty aliancie vo svojich parlamentoch a taktiež, ak budú splnené všetky podmienky na členstvo.„Verejne opakujem, už ani neviem, koľkýkrát, že Smer-SD a jeho poslanci nebudú v Národnej rade SR súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO. Chápem želania Ukrajiny, je to suverénna krajina, ale jej členstvo v NATO je akurát tak zárukou tretej svetovej vojny," myslí si slovenský premiér.Prezident Peter Pellegrini po rokovaní s lídrami NATO a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na samite NATO vo Washingtone informoval, že Ukrajina môže vstúpiť do NATO len za predpokladu, že budú súhlasiť všetky členské krajiny a budú splnené podmienky.Ako Pellegrini uviedol, budúcnosť Ukrajiny bola jedným z hlavných bodov záveru washingtonského samitu, s ktorým SR súhlasila.