Fico očakáva ďalší vážny útok s cieľom dostať jeho a Kaliňáka za mreže (video)

Zločinecká skupina

Zadanie pre vyšetrovateľov NAKA

23.6.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico nevylučuje, že do parlamentu príde ďalší návrh na jeho vydanie na väzobné stíhanie. Ako povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii, „šíri sa" totiž, že sa proti nemu pripravuje ďalšie obvinenie.Dôvod podľa Fica má byť ten, že ako člen organizovanej skupiny na tlačových konferenciách poskytoval verejnosti informácie o prípade obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu . Šéf Smeru totiž pravidelne opakuje, že vyšetrovatelia a operatívci manipulovali trestné kauzy.„Že my sme zorganizovali zločineckú skupinu, cez zločineckú skupinu sme získavali informácie, ktoré sa týkajú zločincov Čurillu a spol. a že sme o tom hovorili na tlačových konferenciách," povedal Fico s tým, že cieľom je jeho a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zatvoriť za každú cenu.„A spoliehajú sa, že si tam (vo väzbe, pozn. SITA) niekto z nás 'hodí mašľu'," vyhlásil Fico s tým, že s Kaliňákom sa majú príliš radi na to, aby si „hádzali mašľu". „Ale očakávame ďalší vážny útok," uviedol šéf Smeru.Pokiaľ ide o obvinenie zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny v kauze Súmrak , podľa Fica toto trestné stíhanie vyplýva zo zadania, ktoré vyšetrovatelia NAKA dostali ešte v júli 2021.Podľa Fica totiž dostali jasné politické pokyny. „Úloha je spraviť Smer - zločineckú skupinu," povedal Fico. Zároveň doplnil, že súčasťou obvinenia voči nemu je výpoveď neexistujúcej osoby. Tá podľa Fica má vypovedať o zločineckej skupine, v ktorej bol on alebo podnikateľ Norbert Bödör „Menovaný uviedol, že vôbec nevie uviesť žiadne konkrétne mená, alebo osoby o aké sa má jednať," zdôraznil Fico s tým, že predmetná osoba nikdy nebola pri žiadnom rozhovore medzi ním a Bödörom. „Ale s istotou vie povedať, že Bödör vykonával pokyny Fica," povedal Fico. Zároveň doplnil, že celá vec bola zorganizovaná preto, aby sa vláda zbavila opozície.