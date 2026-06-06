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06. júna 2026
Najväčším prorastovým opatrením je zníženie daní a odvodov, tvrdí minister práce Tomáš
Hlas trvá na zachovaní 13. dôchodkov. Najväčším prorastovým opatrením pre ekonomiku je podľa
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6.6.2026 (SITA.sk) - Hlas trvá na zachovaní 13. dôchodkov.
Najväčším prorastovým opatrením pre ekonomiku je podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) zníženie daní a odvodov na strane zamestnávateľov a zamestnancov, ale štátny rozpočet na to musí mať. „Ak chceme naozaj znižovať dane a odvody, tak to musí byť naviazané na štátny rozpočet. Teraz, v prvom kole sme priniesli to, čo sme hovorili, opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov,“ povedal Tomáš v Sobotných dialógoch STVR. Ďalšie opatrenia prídu spolu so štátnym rozpočtom na rok 2027.
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga by najlepším prorastovým opatrením bol koniec tejto vládnej koalície, pretože práve tá podľa neho spôsobuje znižovanie životnej úrovne a zadlžovanie krajiny, „Je úplným výsmechom, že tu mesiace rozprávajú o tom, ako prinesú nejaké prorastové opatrenia a potom príde 38 opatrení, kde sedem začína slovíčkom preskúmame a ďalšie opatrenia sa začínajú slovami, že budú naviazané na štátny rozpočet.“ povedal v diskusii Gröhling.
Erik Tomáš odmietol myšlienku 19-percentnej rovnej dane s vysvetlením, že by okamžite stúpli ceny potravín a dopad na rozpočet by bol dve miliardy eur. Zároveň potvrdil, že strana Hlas trvá na zachovaní 13. dôchodkov. Podľa Branislava Grohlinga by tieto dôchodky mali byť adresné, pretože na trinásť dôchodkov pre všetkých nemáme. Upozornil na možnosť gréckeho scenára, ktorý by mohol po zásahu Medzinárodného menového fondu priniesť nižšie dôchodky, ale aj nižšie platy napríklad lekárov alebo zamestnancov vo verejnej správe.
Vláda v stredu schválila návrh zákona obsahujúci prorastové opatrenia na podporu podnikateľského prostredia. Pripravovaný balík opatrení sa opiera o štyri hlavné piliere, a to energetiku, investície a inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Najväčším prorastovým opatrením je zníženie daní a odvodov, tvrdí minister práce Tomáš © SITA Všetky práva vyhradené.
Najväčším prorastovým opatrením pre ekonomiku je podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) zníženie daní a odvodov na strane zamestnávateľov a zamestnancov, ale štátny rozpočet na to musí mať. „Ak chceme naozaj znižovať dane a odvody, tak to musí byť naviazané na štátny rozpočet. Teraz, v prvom kole sme priniesli to, čo sme hovorili, opatrenia na zníženie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov,“ povedal Tomáš v Sobotných dialógoch STVR. Ďalšie opatrenia prídu spolu so štátnym rozpočtom na rok 2027.
Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga by najlepším prorastovým opatrením bol koniec tejto vládnej koalície, pretože práve tá podľa neho spôsobuje znižovanie životnej úrovne a zadlžovanie krajiny, „Je úplným výsmechom, že tu mesiace rozprávajú o tom, ako prinesú nejaké prorastové opatrenia a potom príde 38 opatrení, kde sedem začína slovíčkom preskúmame a ďalšie opatrenia sa začínajú slovami, že budú naviazané na štátny rozpočet.“ povedal v diskusii Gröhling.
Erik Tomáš odmietol myšlienku 19-percentnej rovnej dane s vysvetlením, že by okamžite stúpli ceny potravín a dopad na rozpočet by bol dve miliardy eur. Zároveň potvrdil, že strana Hlas trvá na zachovaní 13. dôchodkov. Podľa Branislava Grohlinga by tieto dôchodky mali byť adresné, pretože na trinásť dôchodkov pre všetkých nemáme. Upozornil na možnosť gréckeho scenára, ktorý by mohol po zásahu Medzinárodného menového fondu priniesť nižšie dôchodky, ale aj nižšie platy napríklad lekárov alebo zamestnancov vo verejnej správe.
Vláda v stredu schválila návrh zákona obsahujúci prorastové opatrenia na podporu podnikateľského prostredia. Pripravovaný balík opatrení sa opiera o štyri hlavné piliere, a to energetiku, investície a inovácie, trh práce a znižovanie byrokracie. Prorastový balík bude schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní.
Zdroj: SITA.sk - Najväčším prorastovým opatrením je zníženie daní a odvodov, tvrdí minister práce Tomáš © SITA Všetky práva vyhradené.
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