 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Fico odcestoval na samit Európskej rady, hovoriť sa bude o prístupových rokovaniach, Ukrajine aj migrácii


Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v stredu odcestoval do Bruselu na pravidelný samit Európskej rady. Pôjde o samit ...



67caf9090c37b601544793 676x451 17.12.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v stredu odcestoval do Bruselu na pravidelný samit Európskej rady. Pôjde o samit Európskej únie a krajín západného Balkánu, na ktorom zhodnotia pokrok v prístupových rokovaniach a možnosti vstupu štátov západného Balkánu do Európskej únie. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.


Dvadsaťsedem lídrov EÚ bude vo štvrtok v belgickej metropole pokračovať v diskusii o Viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 2034, situácii na Ukrajine a jej podpore. Témou stretnutia bude aj geoekonomická situácia v Európe.

Na programe zasadnutia Európskej rady bude tiež konkurencieschopnosť, Blízky východ, európska obrana a migrácia.


Zdroj: SITA.sk - Fico odcestoval na samit Európskej rady, hovoriť sa bude o prístupových rokovaniach, Ukrajine aj migrácii © SITA Všetky práva vyhradené.

