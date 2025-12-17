|
Štvrtok 18.12.2025
|
17. decembra 2025
Fico odcestoval na samit Európskej rady, hovoriť sa bude o prístupových rokovaniach, Ukrajine aj migrácii
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v stredu odcestoval do Bruselu na pravidelný samit Európskej rady. Pôjde o samit ...
17.12.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico v stredu odcestoval do Bruselu na pravidelný samit Európskej rady. Pôjde o samit Európskej únie a krajín západného Balkánu, na ktorom zhodnotia pokrok v prístupových rokovaniach a možnosti vstupu štátov západného Balkánu do Európskej únie. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.
Dvadsaťsedem lídrov EÚ bude vo štvrtok v belgickej metropole pokračovať v diskusii o Viacročnom finančnom rámci na roky 2028 až 2034, situácii na Ukrajine a jej podpore. Témou stretnutia bude aj geoekonomická situácia v Európe.
Na programe zasadnutia Európskej rady bude tiež konkurencieschopnosť, Blízky východ, európska obrana a migrácia.
