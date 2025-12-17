Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 18.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sláva, Slávka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Opozícia víta rozhodnutie ústavného súdu ohľadom zrušenia ÚOO, zareagovalo aj ministerstvo vnútra


Tagy: novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Ochrana oznamovateľov oznamovatelia protispoločenskej činnosti whistlebloweri

Ústavný súd svojim rozhodnutím vo veci Úradu na ochranu oznamovateľov ...



Zdieľať
ustavny sud 676x416 17.12.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd svojim rozhodnutím vo veci Úradu na ochranu oznamovateľov potvrdil, že výhrady opozície môžu byť oprávnené. Skonštatoval to podpredseda KDH Viliam Karas. Aj skrátené konanie a „lámanie pravidiel cez koleno" touto vládou má podľa neho svoje hranice. „Právny štát sa nedá budovať obchádzaním zákonov a bez rešpektu k základným princípom demokracie," skonštatoval Karas.


Podľa šéfa strany SaS Branislava Gröhlinga je toto rozhodnutie malé víťazstvo právneho štátu nad mafiou a jej aroganciou.

Svetielko nádeje v dobe hrôzovlády


„Ústavný súd jasne odkázal Ficovej vláde, že účelové zákony šité na pomstu konkrétnym ľuďom nemôžu len tak platiť. Úrad na ochranu oznamovateľov je jedným z pilierov boja proti korupcii a jeho likvidácia by znamenala zastrašovanie ľudí, ktorí majú odvahu oznamovať nekalosti. Boliestky (ministra vnútra Matúša Šutaja) Eštoka a jeho osobná pomsta tak zatiaľ narazili na limity právneho štátu," vyhlásil Gröhling.

Poslankyňa Veronika Remišová (Klub Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznila, že rozhodnutie je malým svetielkom nádeje, že súčasnej „hrôzovláde" sa nemusí podariť zlikvidovať všetky nezávislé inštitúcie, ktoré chránia zákonnosť a verejný záujem.

„Ficov zlepenec sa v predvianočnom čase opäť rozhodol zahájiť frontálny útok na spravodlivosť a právny štát. Najprv vyštartovali proti Úradu na ochranu oznamovateľov, aby si vzápätí odhlasovali ďalšiu vlnu zločineckej amnestie, na ktorú budú trpieť bežní ľudia. Slovensko je vo vážnom ohrození. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí Ficov valec zastaviť a poslať ho čím skôr do minulosti," uviedla Remišová.

Ministerstvo sa kvalifikovane vyjadrí


Ministerstvo vnútra v reakcii naopak zdôraznilo, že zatiaľ len o rozhodnutie o pozastavení účinnosti. „V rámci konania pred ústavným súdom sa kvalifikovane vyjadríme a sme presvedčení, že ústavný súd potvrdí, že zákon je v poriadku a nadobudne účinnosť," zdôraznil rezort.

Ústavný súd SR na svojej internetovej stránke informoval, že v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa), Ladislava Duditša, Libora Duľu, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku, Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského o návrhu skupiny 63 poslancov Národnej rady SR na začatie konania o súlade zákona z 12. decembra 2025 o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti s Ústavou SR, Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd a Zmluvou o Európskej únii rozhodol, že návrh prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu. Zároveň pozastavuje účinnosť zákona. „Proti tomuto rozhodnutiu ústavného súdu nemožno podať opravný prostriedok," zdôraznil ÚS SR.


Zdroj: SITA.sk - Opozícia víta rozhodnutie ústavného súdu ohľadom zrušenia ÚOO, zareagovalo aj ministerstvo vnútra © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Ochrana oznamovateľov oznamovatelia protispoločenskej činnosti whistlebloweri
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Novela zákona o mimovládkach nie je v súlade s ústavou, rozhodol ústavný súd a vyhovel ombudsmanovi
<< predchádzajúci článok
Fico odcestoval na samit Európskej rady, hovoriť sa bude o prístupových rokovaniach, Ukrajine aj migrácii

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 