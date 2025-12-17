Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Ústavný súd pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, preskúma súlad zákona s ústavou


66857f2b79a61578407336 676x370 17.12.2025 (SITA.sk) - Ústavný súd dočasne pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, informovalo o tom v stredu hnutie Progresívne Slovenska (PS). Podpredsedníčka poslaneckého klubu Zuzana Števulová to označila za dobrú správu pre spravodlivosť na Slovensku. Ako vysvetlila, zákon o zrušení úradu a jeho nahradení novým nebude platiť dovtedy, kým Ústavný súd nepreskúma jeho súlad s ústavou. „Zabránili sme tak okamžitému zničeniu fungujúcej a nezávislej inštitúcie, ktorá chráni oznamovateľov korupcie a iného protispoločenského konania,“ poznamenala.


Poslanci koalície 12. decembra v parlamente prelomili veto prezidenta a zrušili Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý má nahradiť od 1. januára 2026 nový úrad. Števulová pripomenula, že koalícia sa rozhodla tento zákon presadiť expresne, bez akejkoľvek odbornej diskusie, bez konzultácií s Európskou komisiou a bez zapojenia odbornej verejnosti. Tvrdí, že sa tak stalo po tom, ako minister vnútra Matúš Šutaj Eštok opakovane prehral súdne spory.

Členka Ústavnoprávneho výboru NR SR Lucia Plaváková (PS) uviedla, že Progresívne Slovensko napadlo zákon z procesného aj obsahového hľadiska. „Upozornili sme na to, že neboli splnené podmienky pre skrátené legislatívne konanie, rozprava bola obmedzovaná, zákon sa riadne neprerokoval vo výboroch a odborná diskusia bola úplne potlačená,“ priblížila.

Dodala, že Ústavný súd pozastavuje účinnosť zákonov len vtedy, keď hrozí vážne ohrozenie základných práv a slobôd, značná hospodárska škoda alebo iný nenapraviteľný následok. Rovnako podľa jej slov postupoval aj pri novele trestných kódexov či pri novele infozákona.

Ústavný súd bol podľa nej požiadaný, aby zvážil aj posúdenie zákona Súdnym dvorom Európskej únie, keďže je podľa opozície v rozpore s právom Európskej únie. „Ústavný súd sa však môže rozhodnúť, že zákon posúdi sám. V takom prípade možno rozhodnutie očakávať v priebehu niekoľkých mesiacov,“ dodala.


Zdroj: SITA.sk - Ústavný súd pozastavil zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, preskúma súlad zákona s ústavou © SITA Všetky práva vyhradené.

