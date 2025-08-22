Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.8.2025
 Meniny má Tichomír
 24hod.sk    Z domova

22. augusta 2025

Fico odignoroval výročie okupácie Československa, podľa Šimečku je to škandalózne a neprekvapivé – VIDEO


Predseda vlády Robert Fico 57. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy odignoroval. Poukázal na to predseda opozičného



simecka fico 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico 57. výročie okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy odignoroval. Poukázal na to predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý to pokladá za škandalózne a hanebné.

Žiadne prekvapenie


Nielenže sa nezúčastnil žiadneho pietneho aktu, ale ani sa k tej udalosti sám osobne nevyjadril,“ povedal vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Na druhej strane to však podľa Šimečku nie je nijako prekvapivé.

Poznáme postoje Roberta Fica pri aktuálnej ruskej invázii na Ukrajinu a vieme si teda domyslieť, na ktorej strane by asi stál v roku 1968,“ podotkol. Za rovnako smutné považuje líder progresívcov vyjadrenia niektorých koaličných ústavných činiteľov, ktorí o auguste 1968 hovoria ako o čomsi abstraktnom, čo sa nám len tak udialo.

Analógia s Ukrajinou


Ako nejaká prírodná katastrofa. Akoby to nebolo rozhodnutie sovietskeho vedenia, že pošle do Československa tanky, pretože Česi a Slováci sa rozhodli žiť slobodne. Akoby to nebola tá istá imperiálna politika, akú dnes Vladimir Putin uplatňuje na Ukrajine,“ poukázal a dodal, že ak by totiž jasne pomenovali vinníkov, tak by analógia s Ukrajinou bola úplne zjavná.

Ak však budeme takto dezinterpretovať naše dejiny a nebudeme veci pomenúvať pravým menom, tak sa z nich nikdy nepoučíme,“ uzavrel Šimečka.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Fico odignoroval výročie okupácie Československa, podľa Šimečku je to škandalózne a neprekvapivé – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

