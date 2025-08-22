Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Zo zahraničia

22. augusta 2025

V Ostrave horí priemyselná hala, obyvatelia dostali SMS, aby nevetrali


Rozsiahly požiar zachvátil v piatok ráno priemyselnú halu v Ostrave. Dym je vidieť na kilometre ďaleko. Hasiči vyhlásili tretí stupeň požiarneho poplachu. Informuje o tom spravodajský portál ...



greece_wildfires_80690 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - Rozsiahly požiar zachvátil v piatok ráno priemyselnú halu v Ostrave. Dym je vidieť na kilometre ďaleko. Hasiči vyhlásili tretí stupeň požiarneho poplachu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.


Podľa hovorkyne hasičov Petry Lukášovej správu o požiari dostalo operačné stredisko po piatej hodine ráno. „Na mieste teraz zasahuje 17 jednotiek. Požiarom je úplne zasiahnutá jedna hala. V dvoch priľahlých halách prebieha prieskum a hasiči ich chránia pred rozšírením požiaru," uviedla Lukášová.

Okolo ôsmej ráno dorazilo na miesto aj chemické laboratórium, ktoré má preveriť kvalitu ovzdušia. „V rámci zásahu boli rozoslané hromadné SMS pre obyvateľstvo s informáciou o požiari a s odporúčaním, aby obmedzili vetranie," konštatoval hovorca hasičov Adam Fojtík.


Zdroj: SITA.sk - V Ostrave horí priemyselná hala, obyvatelia dostali SMS, aby nevetrali © SITA Všetky práva vyhradené.

