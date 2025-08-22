|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tichomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. augusta 2025
V Ostrave horí priemyselná hala, obyvatelia dostali SMS, aby nevetrali
Tagy: požiar v Česku
Rozsiahly požiar zachvátil v piatok ráno priemyselnú halu v Ostrave. Dym je vidieť na kilometre ďaleko. Hasiči vyhlásili tretí stupeň požiarneho poplachu. Informuje o tom spravodajský portál ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - Rozsiahly požiar zachvátil v piatok ráno priemyselnú halu v Ostrave. Dym je vidieť na kilometre ďaleko. Hasiči vyhlásili tretí stupeň požiarneho poplachu. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.
Podľa hovorkyne hasičov Petry Lukášovej správu o požiari dostalo operačné stredisko po piatej hodine ráno. „Na mieste teraz zasahuje 17 jednotiek. Požiarom je úplne zasiahnutá jedna hala. V dvoch priľahlých halách prebieha prieskum a hasiči ich chránia pred rozšírením požiaru," uviedla Lukášová.
Okolo ôsmej ráno dorazilo na miesto aj chemické laboratórium, ktoré má preveriť kvalitu ovzdušia. „V rámci zásahu boli rozoslané hromadné SMS pre obyvateľstvo s informáciou o požiari a s odporúčaním, aby obmedzili vetranie," konštatoval hovorca hasičov Adam Fojtík.
Zdroj: SITA.sk - V Ostrave horí priemyselná hala, obyvatelia dostali SMS, aby nevetrali © SITA Všetky práva vyhradené.
Podľa hovorkyne hasičov Petry Lukášovej správu o požiari dostalo operačné stredisko po piatej hodine ráno. „Na mieste teraz zasahuje 17 jednotiek. Požiarom je úplne zasiahnutá jedna hala. V dvoch priľahlých halách prebieha prieskum a hasiči ich chránia pred rozšírením požiaru," uviedla Lukášová.
Okolo ôsmej ráno dorazilo na miesto aj chemické laboratórium, ktoré má preveriť kvalitu ovzdušia. „V rámci zásahu boli rozoslané hromadné SMS pre obyvateľstvo s informáciou o požiari a s odporúčaním, aby obmedzili vetranie," konštatoval hovorca hasičov Adam Fojtík.
Zdroj: SITA.sk - V Ostrave horí priemyselná hala, obyvatelia dostali SMS, aby nevetrali © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: požiar v Česku
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na Spiši došlo k vážnej nehode auta a autobusu, cesta je obojsmerne neprejazdná – FOTO
Na Spiši došlo k vážnej nehode auta a autobusu, cesta je obojsmerne neprejazdná – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico odignoroval výročie okupácie Československa, podľa Šimečku je to škandalózne a neprekvapivé – VIDEO
Fico odignoroval výročie okupácie Československa, podľa Šimečku je to škandalózne a neprekvapivé – VIDEO