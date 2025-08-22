Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

22. augusta 2025

V parku na Račianskom mýte našli mŕtveho muža, polícia udalosť preveruje


V Bratislave v piatok ráno našli telo mŕtveho muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, krátko po 5:30 prijali oznam o náleze tela v parku ...



Zdieľať
441490809_843878464441128_7088731075755926495_n 676x451 22.8.2025 (SITA.sk) - V Bratislave v piatok ráno našli telo mŕtveho muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, krátko po 5:30 prijali oznam o náleze tela v parku na lavičke na Račianskom mýte.


Policajti oznámenie preverili a potvrdili s tým, že ide o muža neznámej totožnosti. Na miesto privolali súdneho lekára a udalosť preverujú.


Zdroj: SITA.sk - V parku na Račianskom mýte našli mŕtveho muža, polícia udalosť preveruje © SITA Všetky práva vyhradené.

