|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tichomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. augusta 2025
V parku na Račianskom mýte našli mŕtveho muža, polícia udalosť preveruje
V Bratislave v piatok ráno našli telo mŕtveho muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, krátko po 5:30 prijali oznam o náleze tela v parku ...
Zdieľať
22.8.2025 (SITA.sk) - V Bratislave v piatok ráno našli telo mŕtveho muža. Ako informuje bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, krátko po 5:30 prijali oznam o náleze tela v parku na lavičke na Račianskom mýte.
Policajti oznámenie preverili a potvrdili s tým, že ide o muža neznámej totožnosti. Na miesto privolali súdneho lekára a udalosť preverujú.
Zdroj: SITA.sk - V parku na Račianskom mýte našli mŕtveho muža, polícia udalosť preveruje © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti oznámenie preverili a potvrdili s tým, že ide o muža neznámej totožnosti. Na miesto privolali súdneho lekára a udalosť preverujú.
Zdroj: SITA.sk - V parku na Račianskom mýte našli mŕtveho muža, polícia udalosť preveruje © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Závod v Mukačeve pri maďarských hraniciach po ruskom útoku stále horí
Závod v Mukačeve pri maďarských hraniciach po ruskom útoku stále horí