|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2025
Fico odmieta financovať vojnu na Ukrajine, uvažuje nad zvolaním mimoriadneho rokovania parlamentu – VIDEO
Európska únia poskytla od začiatku vojny Ukrajine finančnú pomoc vo výške 177 mld. eur. Ako uviedol premiér ...
Zdieľať
26.10.2025 (SITA.sk) - Európska únia poskytla od začiatku vojny Ukrajine finančnú pomoc vo výške 177 mld. eur. Ako uviedol premiér Robert Fico, Brusel uvažuje o poskytnutí ďalších 140 mld. eur. V súčasnosti hľadá spôsob, ako to vyfinancovať. Predseda vlády hovorí o zvolaní mimoriadneho rokovania Národnej rady SR. Financovať vojnu na Ukrajine totiž rezolútne odmieta.
"Asi budeme musieť uvažovať nad zvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. EÚ sa rozhodla, že prevezme všetky náklady vojny na Ukrajine. Už nikto iný nemá záujem platiť nič. Preto považujem za veľmi závažné, že v Európskej únii prevláda záujem pokračovať v nasledujúcich rokoch vo financovaní vojny na Ukrajine," povedal Fico.
EÚ sa podľa neho rozhodla získať peniaze na financovanie vojny na Ukrajine aj z tzv. zmrazených ruských aktív. Fico to považuje za veľmi nebezpečné.
"Začnem Japonskom, ktoré povedalo, že konfiškovať zmrazené ruské aktíva nie je možné. Dajú sa použiť, ale až keď je podpísaná nejaká mierová dohoda, ale v stave, v akom sa nachádzame, je to v rozpore s medzinárodným právom. Japonsko to jasne hovorí," podotkol Fico.
Do decembra by sa mali pripraviť schémy, ako by sa dala naďalej financovať vojna na Ukrajine. Okrem zmrazených aktív by Brusel mohol získať peniaze aj vďaka akejsi zbierke členských štátov EÚ či vďaka pôžičke, ktorej ručiteľom by boli krajiny Európskej únie. Slovensko však už teraz dáva od toho ruky preč.
"Ako predseda vlády odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akejkoľvek finančnej schéme, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky. Nezúčastnime sa žiadnej schémy, ktorá by viedla k tomu, že budeme financovať vojenské potreby Ukrajiny. Sme pripravení pomôcť tam, kde je treba, ale nebudeme sa zúčastňovať na žiadnych schémach. Pomáhajme im, ale nie tým, že budeme financovať vojnu. Ak bude treba, zvoláme k tomu národnú radu," uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta financovať vojnu na Ukrajine, uvažuje nad zvolaním mimoriadneho rokovania parlamentu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Asi budeme musieť uvažovať nad zvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. EÚ sa rozhodla, že prevezme všetky náklady vojny na Ukrajine. Už nikto iný nemá záujem platiť nič. Preto považujem za veľmi závažné, že v Európskej únii prevláda záujem pokračovať v nasledujúcich rokoch vo financovaní vojny na Ukrajine," povedal Fico.
Financovanie aj zo zmrazených ruských aktív
EÚ sa podľa neho rozhodla získať peniaze na financovanie vojny na Ukrajine aj z tzv. zmrazených ruských aktív. Fico to považuje za veľmi nebezpečné.
"Začnem Japonskom, ktoré povedalo, že konfiškovať zmrazené ruské aktíva nie je možné. Dajú sa použiť, ale až keď je podpísaná nejaká mierová dohoda, ale v stave, v akom sa nachádzame, je to v rozpore s medzinárodným právom. Japonsko to jasne hovorí," podotkol Fico.
Slovensko dáva ruky preč
Do decembra by sa mali pripraviť schémy, ako by sa dala naďalej financovať vojna na Ukrajine. Okrem zmrazených aktív by Brusel mohol získať peniaze aj vďaka akejsi zbierke členských štátov EÚ či vďaka pôžičke, ktorej ručiteľom by boli krajiny Európskej únie. Slovensko však už teraz dáva od toho ruky preč.
"Ako predseda vlády odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akejkoľvek finančnej schéme, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky. Nezúčastnime sa žiadnej schémy, ktorá by viedla k tomu, že budeme financovať vojenské potreby Ukrajiny. Sme pripravení pomôcť tam, kde je treba, ale nebudeme sa zúčastňovať na žiadnych schémach. Pomáhajme im, ale nie tým, že budeme financovať vojnu. Ak bude treba, zvoláme k tomu národnú radu," uzavrel Fico.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta financovať vojnu na Ukrajine, uvažuje nad zvolaním mimoriadneho rokovania parlamentu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kanada bude čeliť zvýšeniu ciel o ďalších 10 percent, jej reklama mala byť podľa Trumpa okamžite stiahnutá
Kanada bude čeliť zvýšeniu ciel o ďalších 10 percent, jej reklama mala byť podľa Trumpa okamžite stiahnutá
<< predchádzajúci článok
Trump už nechce strácať čas a hovorí o veľkom sklamaní, stretnutie s Putinom tak skoro zrejme nebude
Trump už nechce strácať čas a hovorí o veľkom sklamaní, stretnutie s Putinom tak skoro zrejme nebude