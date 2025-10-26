Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 26.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Demeter
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

26. októbra 2025

Fico odmieta financovať vojnu na Ukrajine, uvažuje nad zvolaním mimoriadneho rokovania parlamentu – VIDEO


Tagy: mimoriadne rokovanie pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky vojna na Ukrajine

Európska únia poskytla od začiatku vojny Ukrajine finančnú pomoc vo výške 177 mld. eur. Ako uviedol premiér ...



Zdieľať
robert fico premier a predseda strany smer sd 676x451 26.10.2025 (SITA.sk) - Európska únia poskytla od začiatku vojny Ukrajine finančnú pomoc vo výške 177 mld. eur. Ako uviedol premiér Robert Fico, Brusel uvažuje o poskytnutí ďalších 140 mld. eur. V súčasnosti hľadá spôsob, ako to vyfinancovať. Predseda vlády hovorí o zvolaní mimoriadneho rokovania Národnej rady SR. Financovať vojnu na Ukrajine totiž rezolútne odmieta.


"Asi budeme musieť uvažovať nad zvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady SR. EÚ sa rozhodla, že prevezme všetky náklady vojny na Ukrajine. Už nikto iný nemá záujem platiť nič. Preto považujem za veľmi závažné, že v Európskej únii prevláda záujem pokračovať v nasledujúcich rokoch vo financovaní vojny na Ukrajine," povedal Fico.

Financovanie aj zo zmrazených ruských aktív


EÚ sa podľa neho rozhodla získať peniaze na financovanie vojny na Ukrajine aj z tzv. zmrazených ruských aktív. Fico to považuje za veľmi nebezpečné.

"Začnem Japonskom, ktoré povedalo, že konfiškovať zmrazené ruské aktíva nie je možné. Dajú sa použiť, ale až keď je podpísaná nejaká mierová dohoda, ale v stave, v akom sa nachádzame, je to v rozpore s medzinárodným právom. Japonsko to jasne hovorí," podotkol Fico.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Slovensko dáva ruky preč


Do decembra by sa mali pripraviť schémy, ako by sa dala naďalej financovať vojna na Ukrajine. Okrem zmrazených aktív by Brusel mohol získať peniaze aj vďaka akejsi zbierke členských štátov EÚ či vďaka pôžičke, ktorej ručiteľom by boli krajiny Európskej únie. Slovensko však už teraz dáva od toho ruky preč.

"Ako predseda vlády odmietam, aby sa Slovensko zúčastnilo na akejkoľvek finančnej schéme, ktorej cieľom je pomôcť Ukrajine zvládať vojnu a vojenské výdavky. Nezúčastnime sa žiadnej schémy, ktorá by viedla k tomu, že budeme financovať vojenské potreby Ukrajiny. Sme pripravení pomôcť tam, kde je treba, ale nebudeme sa zúčastňovať na žiadnych schémach. Pomáhajme im, ale nie tým, že budeme financovať vojnu. Ak bude treba, zvoláme k tomu národnú radu," uzavrel Fico.


Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta financovať vojnu na Ukrajine, uvažuje nad zvolaním mimoriadneho rokovania parlamentu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: mimoriadne rokovanie pomoc Ukrajine Premiér Slovenskej republiky vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Kanada bude čeliť zvýšeniu ciel o ďalších 10 percent, jej reklama mala byť podľa Trumpa okamžite stiahnutá
<< predchádzajúci článok
Trump už nechce strácať čas a hovorí o veľkom sklamaní, stretnutie s Putinom tak skoro zrejme nebude

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 