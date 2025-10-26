Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Denník - Správy
 Zo zahraničia

26. októbra 2025

Trump už nechce strácať čas a hovorí o veľkom sklamaní, stretnutie s Putinom tak skoro zrejme nebude


Americký prezident Donald Trump znížil očakávania na skorý summit s ruským lídrom Vladimirom Putinom. To aj napriek tomu, že vrcholný ...



qatar_us_trump_72634 676x451 26.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump znížil očakávania na skorý summit s ruským lídrom Vladimirom Putinom. To aj napriek tomu, že vrcholný kremeľský vyjednávač Kirill Dmitriev viedol rokovania s predstaviteľmi USA o ukončení vojny na Ukrajine.


"Musím vedieť, že dosiahneme dohodu. Nechcem strácať čas," povedal Trump novinárom na palube Air Force One počas cesty do Ázie. "Vždy som mal skvelý vzťah s Vladimirom Putinom, ale toto bolo veľmi sklamaním," dodal Trump. "Myslel som si, že to bude hotové skôr, než príde mier na Blízkom východe."

Diplomatické riešenie konfliktu je na dosah


Komentáre prezidenta prišli v čase, keď sa Kirill Dmitriev stretol v piatok a sobotu s predstaviteľmi Trumpovej administratívy, pričom rokovania mali pokračovať aj v nedeľu. Dmitriev sa v sobotu stretol na Floride so špeciálnym vyslancom USA Steveom Witkoffom.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine


Dmitriev v piatkovom rozhovore pre CNN uviedol, že diplomatické riešenie konfliktu na Ukrajine je na dosah, po tom, čo ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj podporil Trumpov návrh, aby sa súčasná frontová línia stala základom rokovaní s Ruskom.

"Verím, že Rusko, USA a Ukrajina sú skutočne blízko diplomatického riešenia," povedal Dmitriev. "Je to veľký krok zo strany Zelenského, že už uznal, že ide o bojové línie. Jeho predchádzajúci postoj bol, že Rusko by malo úplne odísť, takže si myslím, že sme rozumne blízko diplomatického riešenia, ktoré sa dá vypracovať." Dmitrievova návšteva USA nasledovala po tom, čo Washington v stredu uvalil sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti.

Vážne sankcie


Republikánsky miliardár však vyjadril nádej, že sankcie na Rosneft a Lukoil budú krátkodobé a že "vojna bude ukončená." Putin priznal, že sankcie sú "vážne", no trval na tom, že nie sú dostatočné na výrazné poškodenie ruskej ekonomiky. Dodal, že sankcie sú nepriateľským aktom, ktorý "nerozvíja vzťahy medzi Ruskom a USA, ktoré sa práve začali obnovovať“.

Ruský líder však zostáva otvorený dialógu s Trumpom a Dmitriev v piatok uviedol, že stretnutie medzi oboma lídrami "sa uskutoční, ale pravdepodobne neskôr." Zelenskyj označil americké sankcie za "silný a veľmi potrebný signál, že agresia nezostane bez odpovede." Európska únia zároveň uvalila prísne sankcie na ruský ropný a plynárenský sektor paralelne s opatreniami USA.



Zdroj: SITA.sk - Trump už nechce strácať čas a hovorí o veľkom sklamaní, stretnutie s Putinom tak skoro zrejme nebude © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident samit Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
