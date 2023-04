Fico odmieta tvrdenia šírené Hlasom o „zmene“ postoja pri členstve Ukrajiny v EÚ

30.4.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) odmieta tvrdenia o tom, že by zmenila postoj k členstvu Ukrajiny v Európskej únii (EÚ). Smer-SD tvrdí, že nemá problém so vstupom Ukrajiny do EÚ, avšak trvá na tom, že sa tak musí stať na základe riadneho splnenia podmienok na vstup, nie politickým rozhodnutím.Predseda strany Robert Fico to uviedol v reakcii na medializované informácie, ktorú poskytol vedúci tlačového oddelenia strany Ján Mažgút. „Odmietame lož šírenú médiami a stranou Hlas-SD o našej údajnej ‚zmene‘ postoja pri téme členstva Ukrajiny v EÚ," uviedol Fico. Strana je pripravená pomôcť Ukrajine pri plnení požiadaviek na vstup a je ochotná poskytnúť svoje skúsenosti. Daný postoj podľa Fica deklarovali ako pred rokom, tak i v súčasnosti.„Členstvo Ukrajiny v NATO j e úplne iná otázka, kde sme verejne prejavili nesúhlas, pretože si neželáme 3. svetovú vojnu," uzavrel Fico.