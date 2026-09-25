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25. septembra 2026

Fico odmieta výmenu Tarabu bez garancií väčšiny, SNS podľa neho môže ministra vymeniť, nesmie však ohroziť koalíciu – VIDEO


Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Vládna koalícia

Premiér žiada Andreja Danka a Tomáša Tarabu o garancie zachovania parlamentnej väčšiny a plnenia programového vyhlásenia vlády. Personálne rozhodnutie



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snimka obrazovky 2026 09 13 o 10 11 02 676x392 25.9.2026 (SITA.sk) - Premiér žiada Andreja Danka a Tomáša Tarabu o garancie zachovania parlamentnej väčšiny a plnenia programového vyhlásenia vlády.


Personálne rozhodnutie Slovenskej národnej strany (SNS) vymeniť ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS) by viedlo k strate parlamentnej väčšiny. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) však odmieta robiť kroky, ktoré by viedli k rozpadu vládnej koalície. Ako podotkol, SNS má ako koaličný partner právo vymeniť ministra.

„Ako predseda vlády SR nemám právo zasahovať do vnútorných pomerov u koaličných partnerov. Rovnako je prirodzené, že urobím všetko pre zachovanie parlamentnej väčšiny ako základného predpokladu plnenia Programového vyhlásenia vlády SR,“ vyhlásil premiér.

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Fico preto žiada predsedu národniarov Andreja Danka a ministra Tarabu, aby oznámili garancie zachovania parlamentnej väčšiny a plnenia programového vyhlásenia. „Pripomínam, že som tomuto personálnemu konfliktu v SNS venoval náležitú pozornosť a dosiahol som dohodu, že pokiaľ do 30. septembra nedôjde k urovnaniu vzťahov medzi ministrom životného prostredia a politickým vedením SNS, minister Tomáš Taraba podá sám demisiu,“ uviedol premiér. Zdôraznil, že občanov nezaujímajú konflikty medzi politikmi, obzvlášť medzi tými vládnymi.

„Ak niekto nechce robiť ministra, nech sám odstúpi. Ak niekto chce vymeniť ministra, na čo má právo, nech tak urobí bez vyrušovania verejnosti a pri garantovaní vládnej väčšiny,“ zdôraznil premiér. Zároveň informoval, že dnes požiadal prezidenta Petra Pellegriniho, aby bol trpezlivý pri rozhodovaní o výmene ministra Tarabu.

Súčasne hlave štátu povedal, že keď nebude mať garancie fungovania vlády a parlamentnej väčšiny, je pripravený návrh na odvolanie Tarabu stiahnuť a situáciu riešiť ústavnými postupmi. Na záver odkázal, že ani on, ani strana Smer-SD sa nenechajú vydierať a nebudú niesť zodpovednosť za zlyhanie koaličných partnerov a rozpad ich poslaneckých klubov.


Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta výmenu Tarabu bez garancií väčšiny, SNS podľa neho môže ministra vymeniť, nesmie však ohroziť koalíciu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky Programové vyhlásenie vlády Vládna koalícia
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