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25. septembra 2026

Ruský dron udrel na Kyjev za bieleho dňa, útok si vyžiadal troch mŕtvych


Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine

Moskva v posledných dňoch zosilnila útoky na ukrajinské hlavné mesto, terčom boli aj obytné domy a energetické zariadenia. Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia pri ...



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russia_ukraine_war_13447 676x451 25.9.2026 (SITA.sk) - Moskva v posledných dňoch zosilnila útoky na ukrajinské hlavné mesto, terčom boli aj obytné domy a energetické zariadenia.


Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom dronovom útoku na Kyjev, ktorý sa odohral počas dňa, oznámil starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.

Smrť na parkovisku


Bezpilotné lietadlo zasiahlo priestor pri administratívnej budove. Na neďalekom parkovisku po útoku začali horieť vozidlá.

„Podľa predbežných informácií horia na parkovisku pri administratívnej budove, ktorú zasiahol dron, autá a našli tam tri mŕtve telá,“ uviedol Kličko na Telegrame.

„Sedem ľudí utrpelo zranenia,“ dodal starosta. Ďalšie podrobnosti o obetiach ani rozsahu škôd bezprostredne nezverejnil.

Piatkový útok prišiel po niekoľkých dňoch intenzívnych ruských úderov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá.

Týždeň plný útokov


Vo štvrtok pri ruskom balistickom útoku na hlavné mesto zahynuli najmenej dvaja ľudia a šesť utrpelo zranenia.

Zasiahnuté boli obytné budovy, pôrodnica, energetické zariadenia a logistická infraštruktúra.

Deň predtým si séria ruských útokov na Ukrajine vyžiadala najmenej sedem obetí a v Kyjeve spôsobila požiare.

Drony aj rakety


Rusko v posledných týždňoch nasadzuje proti Ukrajine vo veľkom počte drony aj rakety, pričom Kyjev opakovane upozorňuje na útoky proti civilnej a energetickej infraštruktúre pred príchodom zimy.


Zdroj: SITA.sk - Ruský dron udrel na Kyjev za bieleho dňa, útok si vyžiadal troch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom Vojna na Ukrajine
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