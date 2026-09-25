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25. septembra 2026
Ruský dron udrel na Kyjev za bieleho dňa, útok si vyžiadal troch mŕtvych
Moskva v posledných dňoch zosilnila útoky na ukrajinské hlavné mesto, terčom boli aj obytné domy a energetické zariadenia. Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia pri ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - Moskva v posledných dňoch zosilnila útoky na ukrajinské hlavné mesto, terčom boli aj obytné domy a energetické zariadenia.
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom dronovom útoku na Kyjev, ktorý sa odohral počas dňa, oznámil starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.
Bezpilotné lietadlo zasiahlo priestor pri administratívnej budove. Na neďalekom parkovisku po útoku začali horieť vozidlá.
„Podľa predbežných informácií horia na parkovisku pri administratívnej budove, ktorú zasiahol dron, autá a našli tam tri mŕtve telá,“ uviedol Kličko na Telegrame.
„Sedem ľudí utrpelo zranenia,“ dodal starosta. Ďalšie podrobnosti o obetiach ani rozsahu škôd bezprostredne nezverejnil.
Piatkový útok prišiel po niekoľkých dňoch intenzívnych ruských úderov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá.
Vo štvrtok pri ruskom balistickom útoku na hlavné mesto zahynuli najmenej dvaja ľudia a šesť utrpelo zranenia.
Zasiahnuté boli obytné budovy, pôrodnica, energetické zariadenia a logistická infraštruktúra.
Deň predtým si séria ruských útokov na Ukrajine vyžiadala najmenej sedem obetí a v Kyjeve spôsobila požiare.
Rusko v posledných týždňoch nasadzuje proti Ukrajine vo veľkom počte drony aj rakety, pričom Kyjev opakovane upozorňuje na útoky proti civilnej a energetickej infraštruktúre pred príchodom zimy.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron udrel na Kyjev za bieleho dňa, útok si vyžiadal troch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších sedem osôb utrpelo zranenia pri piatkovom ruskom dronovom útoku na Kyjev, ktorý sa odohral počas dňa, oznámil starosta ukrajinského hlavného mesta Vitalij Kličko.
Smrť na parkovisku
Bezpilotné lietadlo zasiahlo priestor pri administratívnej budove. Na neďalekom parkovisku po útoku začali horieť vozidlá.
„Podľa predbežných informácií horia na parkovisku pri administratívnej budove, ktorú zasiahol dron, autá a našli tam tri mŕtve telá,“ uviedol Kličko na Telegrame.
„Sedem ľudí utrpelo zranenia,“ dodal starosta. Ďalšie podrobnosti o obetiach ani rozsahu škôd bezprostredne nezverejnil.
Piatkový útok prišiel po niekoľkých dňoch intenzívnych ruských úderov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá.
Týždeň plný útokov
Vo štvrtok pri ruskom balistickom útoku na hlavné mesto zahynuli najmenej dvaja ľudia a šesť utrpelo zranenia.
Zasiahnuté boli obytné budovy, pôrodnica, energetické zariadenia a logistická infraštruktúra.
Deň predtým si séria ruských útokov na Ukrajine vyžiadala najmenej sedem obetí a v Kyjeve spôsobila požiare.
Drony aj rakety
Rusko v posledných týždňoch nasadzuje proti Ukrajine vo veľkom počte drony aj rakety, pričom Kyjev opakovane upozorňuje na útoky proti civilnej a energetickej infraštruktúre pred príchodom zimy.
Zdroj: SITA.sk - Ruský dron udrel na Kyjev za bieleho dňa, útok si vyžiadal troch mŕtvych © SITA Všetky práva vyhradené.
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