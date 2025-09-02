Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. septembra 2025

Fico odovzdal Štátnu cenu Alexandra Dubčeka trom laureátom, vystúpil aj s príhovorom o ústave – VIDEO, FOTO


Tagy: Deň Ústavy SR Premiér Slovenskej republiky Štátna cena Alexandra Dubčeka Ústava SR

Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si z rúk premiéra prevzali traja muži. V pondelok 1. septembra, a teda pri príležitosti Dňa Ústavy ...



2.9.2025 (SITA.sk) - Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si z rúk premiéra prevzali traja muži. V pondelok 1. septembra, a teda pri príležitosti Dňa Ústavy Slovenskej republiky, si Štátnu cenu Alexandra dubčeka prevzal Jozef Banáš, Štefan Grman a Ján Telenský. Štátne ceny udeľuje vláda osobnostiam, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj SR a šírenie jej dobrého mena.


Banáš štátnu cenu získal za rozvoj literárnej tvorby a významný celospoločenský prínos. Grman sa zaslúžil o rozvoj v oblasti legislatívy, práva a ústavnosti a Telenský si štátnu cenu prevzal za rozvoj podnikateľského prostredia a filantropickú činnosť.

Príhovor o Ústave SR aj osobnosti Dubčeka


Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vystúpil pri tejto príležitosti aj s príhovorom. Ústavu SR podľa jeho slov charakterizuje niekoľko bodov.

"Máme modernú, európsku ústavnú legislatívu. Je to ústava, ktorá ma svojho vlastného ducha. V roku 1992 dali zákonodarcovia ústave preambulu, ktorá politikom jasne hovorí, v akom duchu majú vykladať a aplikovať Ústavu Slovenskej republiky v každodennom živote," povedal premiér. Doplnil, že ústava je mierová, pretože v preambule každému ukladá, že sa má usilovať o zachovanie trvalého mieru s každým, kto má o mier záujem.

Predseda vlády vyzdvihol aj osobnosť Alexandra Dubčeka, po ktorom sú pomenované štátne ceny. Podľa premiéra ide o človeka, ktorý v dnešnom svete a v Európe chýba. "Človek, ktorý v praktickom živote pretavoval tie hodnoty, ktorým veril, a ktoré ho riadili. A to bola predovšetkým otázka dohody a otázka mieru," uviedol premiér a súčasne pripomenul aj príhovor Dubčeka na Bolonskej univerzite v roku 1988, keď mu univerzita udelila čestný doktorát: "Nech život bez zbraní a násilia, bez vojenských hrozieb sa stane pre súčasníkov zbraňou – zástavou novej kvality ľudského života".

Predseda vlády sa prihovoril laureátom s tým, aby ich štátna cena, nesúca meno Dubčeka, povzbudila v činnostiach, pre ktoré im ocenenia odovzdali.

Banáš sa venoval najmä európskej integrácii


Ocenený Jozef Banáš pôsobil v diplomacii a v rokoch 2002 – 2006 bol poslancom parlamentu. Venoval sa najmä európskej integrácii. Pôsobil ako podpredseda parlamentného výboru a viedol stále delegácie Slovenska v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a NATO.

Dnes sa Banáš venuje najmä literárnej činnosti. Napísal 50 kníh, z ktorých 30 vyšlo v zahraničí. Náklad jeho kníh, ktorý presiahol 440-tisíc výtlačkov, ho činí jedným z najčítanejších a najprekladanejších súčasných slovenských autorov.

Za tvorbu získal mnohé významné ocenenia ako Cenu Slovenského centra PEN, Cenu Literárneho fondu a v roku 2024 mu bola udelená Cena Mateja Hrebendu za prínos k rozvoju česko-slovenských vzťahov, a tiež titul Osobnosť Bratislavy.

Grman sa zaslúžil o rozvoj legislatívy


Laureát Štefan Grman sa 51 rokov svojho profesionálneho života venoval slovenskej legislatíve. Významne sa zaslúžil o rozvoj legislatívy, práva, ústavnosti a demokracie na Slovensku. Podieľal sa na príprave stoviek návrhov právnych predpisov a od roku 1989 až do roku 2018 stál takmer nepretržite na čele sekcie legislatívy Úradu vlády SR.

Počas revolučných zmien sa zúčastňoval na okrúhlych stoloch v Prahe, kde bol súčasťou príprav prvých demokratických zákonov o združovaní, zhromažďovaní, petičnom práve a politických stranách. Podieľal sa aj na tvorbe prvej demokratickej Ústavy SR a ako člen najužšieho pracovného tímu obhajoval vládny návrh ústavy pred výbormi Slovenskej národnej rady.

Neskôr pracoval na zharmonizovaní slovenského právneho poriadku s európskou legislatívou a prispel tak k vstupu SR do európskeho spoločenstva. Dôležitú úlohu zohral aj v procese zavedenie novej slovenskej meny. Prispel tiež k návrhu zákona, ktorý zaviedol nový právny status Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Svoje skúsenosti odovzdával ďalej a venoval sa aj pedagogickej a lektorskej činnosti.

Telenský ako najväčší zahraničný investor


Ocenený Jan Telenský v roku 1969 odišiel na jazykový kurz do Spojeného kráľovstva a žil tam dve desaťročia. V spolupráci s mestom Poprad v roku 2002 založil spoločnosť Aquapark Poprad, ktorá vybudovala rezort AquaCity Poprad. Pričinil sa aj o výstavbu Národného tréningového centra v Poprade.

Telenský je súčasne najväčším zahraničným investorom a donorom v regióne Tatier. Významne sponzoroval popradský hokej, futbal, základné a stredné školy. Poskytol pomoc aj popradskej nemocnici a mnohé kultúrne a spoločenské podujatia.

Zafinancoval aj zhotovenie kópie morového stĺpu v Spišskej Sobote, barokového organu v Kostole sv. Egídia a súsošie sv. Egídia. Telenský daroval mestu Kežmarok bronzovú sochu P. O. Hviezdoslava a Slovenskému futbalovému zväzu venoval do siene slávy bronzovú bustu Jozefa Vengloša.

Inicioval tiež vznik Rádia Tatry International, ktoré vysiela pre Slovensko, pre Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny. Slovenský olympijský výbor ho v roku 2012 menoval do funkcie olympijského atašé slovenskej výpravy na olympijských hrách v Londýne. Telenský zároveň aktívne podporuje rozvoj slovensko-poľského pohraničia.


Zdroj: SITA.sk - Fico odovzdal Štátnu cenu Alexandra Dubčeka trom laureátom, vystúpil aj s príhovorom o ústave – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

