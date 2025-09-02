|
Utorok 2.9.2025
Meniny má Linda
Denník - Správy
02. septembra 2025
Rusi v noci na Ukrajinu zaútočili 150 dronmi
Ruská armáda na Ukrajinu v noci na utorok zaútočila s použitím 150 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť 120 dronov, ale zvyšných ...
2.9.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda na Ukrajinu v noci na utorok zaútočila s použitím 150 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť 120 dronov, ale zvyšných 30 zasiahlo svoje ciele. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.
V meste Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti útok ruských dronov jedného človeka zabil a niekoľkých ľudí zranil. „Žiaľ, ľudia sú zranení a potvrdené bolo jedno úmrtie,“ povedal tajomník mestskej rady v meste Bila Cerkva Volodymyr Vovkotrub. Telo muža našli pri hasení požiaru, poznamenal vedúci vojenskej administratívy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnik.
Zdroj: SITA.sk - Rusi v noci na Ukrajinu zaútočili 150 dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.
