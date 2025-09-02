Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 2.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Linda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

02. septembra 2025

Rusi v noci na Ukrajinu zaútočili 150 dronmi


Tagy: ruské útoky útok dronmi vojna na Ukrajine

Ruská armáda na Ukrajinu v noci na utorok zaútočila s použitím 150 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť 120 dronov, ale zvyšných ...



Zdieľať
aptopix_russia_ukraine_war_28020 676x451 2.9.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda na Ukrajinu v noci na utorok zaútočila s použitím 150 bezpilotných lietadiel Šáhid a návnadových dronov rôznych typov. Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa podarilo zničiť 120 dronov, ale zvyšných 30 zasiahlo svoje ciele. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.


V meste Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti útok ruských dronov jedného človeka zabil a niekoľkých ľudí zranil. „Žiaľ, ľudia sú zranení a potvrdené bolo jedno úmrtie,“ povedal tajomník mestskej rady v meste Bila Cerkva Volodymyr Vovkotrub. Telo muža našli pri hasení požiaru, poznamenal vedúci vojenskej administratívy Kyjevskej oblasti Mykola Kalašnik.


Zdroj: SITA.sk - Rusi v noci na Ukrajinu zaútočili 150 dronmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské útoky útok dronmi vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Pri meste Pokrovsk Ukrajinci oslobodili ďalšiu obec

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 