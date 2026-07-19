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19. júla 2026
Fico ostro zaútočil na Európsku komisiu, jej správu o právnom štáte označil za pokryteckú – VIDEO
Fico kritizuje správu Európskej komisie. Európska komisia ukázala pokrytectvo a dvojaký ...
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Európska komisia ukázala pokrytectvo a dvojaký kilometer, keď Slovensku v každoročnej správe o právnom štáte vyčítala zaostávanie v boji proti korupcii na najvyšších miestach. Ako ďalej v stanovisku uviedol predseda vlády Robert Fico, je to tvrdenie ako z opozičnej tlačovej konferencie.
„Čo mám postaviť do radu všetkých verejných činiteľov a každého tretieho odstíhať za korupciu bez dôvodov a dôkazov, aby bola EK spokojná? Čo to je za nezmysel? Keď sme EK v rokoch 2020 až 2023 upozorňovali na hrubé zneužívanie trestného práva na politické ciele, na bezdôvodné stíhania a zatvárania a úmrtia vo výkone väzby, EK mlčala ako voš pod chrastou, pretože mala na Slovensku vládu ochotnú slúžiť cudzím záujmom,“ skonštatoval Fico.
Odmieta aj výhrady k ochrane médií
Teraz, keď sa postupuje dôsledne podľa zákona, EK podľa premiéra do Slovenska rýpe, lebo sa správame suverénne a robíme politiku na všetky štyri svetové strany. „EK každým dňom stráca dôveryhodnosť, pretože zneužíva svoje neobjektívne hodnotenia na vytváranie politického tlaku na tzv. neposlušných a na strane druhej ignoruje rozklad demokracie a právneho štátu vo viacerých členských krajinách EÚ. Moja vláda sa včera oficiálne dôrazne ohradila proti týmto praktikám EK,“ zdôraznil Fico.
Predseda vlády tiež odmietol tvrdenie komisie, že SR zaostáva pri ochrane médií. „Skoro mi zabehlo. Novinári si na Slovensku robia, čo chcú, novinára robí ktokoľvek bez príslušného vzdelania a zodpovednosti, výsledkom práce médií je kopa špiny a klamstiev a vytváranie falošného obrazu o Slovensku ako o čiernej diere. Nečudujem sa, že médiám neverí až 81 percent občanov Slovenska a bude to viac, ak budú takto pokračovať. A za takýto stav médií má podľa EK zodpovedať moja vláda a ja osobne,“ doplnil premiér. Dodal, že postoj „Lebo Fico“ si už osvojili aj v EK.
EK upozorňuje na boj proti korupcii
V otázkach účinného vyšetrovania a stíhania prípadov veľkej korupcie v záujme dosiahnutia presvedčivých výsledkov Slovensko nedosiahlo žiadny pokrok, keďže obavy v súvislosti s protikorupčným rámcom stále pretrvávajú a schopnosť odhaľovať, vyšetrovať a stíhať prípady veľkej korupcie sa ešte viac zhoršila.
Konštatuje to Európska komisia vo svojej správe o právnom štáte 2026. Vzhľadom na výrazný pokles počtu obvinení, obžalôb a odsúdení v korupčných prípadoch a pokračujúcu prax generálneho prokurátora rušiť konečné rozhodnutia polície a prokuratúry komisia Slovensku odporúča, aby dosiahlo presvedčivé výsledky v oblasti trestných činov korupcie, najmä v prípadoch veľkej korupcie, a to aj predchádzaním akémukoľvek neprimeranému zasahovaniu a obmedzením využívania právomocí generálneho prokurátora zrušiť konečné rozhodnutia vyšetrovateľov a prokurátorov.
Žiadny pokrok sa podľa správy nedosiahol ani pri posilňovaní pravidiel a mechanizmov, ktorých cieľom je obnoviť nezávislé riadenie a redakčnú nezávislosť verejnoprávnych médií a zvýšiť ich ochranu s prihliadnutím na európske normy týkajúce sa verejnoprávnych médií. „Keďže na témy, ktoré sú predmetom tohto odporúčania, sa vzťahujú ustanovenia Európskeho aktu o slobode médií (EMFA), ďalšie nadväzujúce opatrenia sa zabezpečia ako súčasť podpory, ktorú komisia poskytuje členským štátom pri presadzovaní EMFA, pričom významným zmenám v tejto oblasti a ich vplyvu sa bude naďalej venovať pozornosť v správe o právnom štáte," doplnila Európska komisia.
Zdroj: SITA.sk - Fico ostro zaútočil na Európsku komisiu, jej správu o právnom štáte označil za pokryteckú – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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