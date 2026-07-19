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19. júla 2026
Ruské rakety zasiahli Kyjev, po ukrajinských útokoch na Rusko sú hlásené ďalšie obete
Rusko pokračovalo v útokoch na ukrajinské mestá, Kyjev medzitým čelí aj politickému napätiu po zmene vo vedení armády. Ruské raketové útoky na
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19.7.2026 (SITA.sk) - Rusko pokračovalo v útokoch na ukrajinské mestá, Kyjev medzitým čelí aj politickému napätiu po zmene vo vedení armády.
Ruské raketové útoky na Kyjev si v nedeľu vyžiadali jedného mŕtveho a 13 zranených. K útokom došlo deň po tom, ako Ukrajina podnikla rozsiahlu vlnu dronových úderov na ciele v Rusku vrátane logistických centier v Moskovskej a Tambovskej oblasti.
Výbuchy bolo v ukrajinskej metropole počuť krátko po varovaní letectva pred prichádzajúcimi balistickými raketami.
Polícia uviedla, že útoky zasiahli šesť mestských obvodov. Poškodený bol bytový dom v Solomjanskom obvode, horel supermarket a požiar zachvátil aj rodinný dom vo Svjatošynskom obvode.
Zásahy hlásili aj z obchodno-zábavného centra v Dniprovskom obvode, bytového domu v Ševčenkivskom obvode a z neobytnej budovy.
Ďalší človek zahynul pri ruskom dronovom útoku v Dnepropetrovskej oblasti. Na ruskej strane si ukrajinský útok v Kurskej oblasti vyžiadal jednu obeť.
Ukrajina v sobotu zaútočila na logistické sklady v Moskovskej a Tambovskej oblasti. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o objekty využívané na dodávky komponentov pre výrobu dronov a navigačných zariadení.
„V reakcii na ruské útoky na našu civilnú infraštruktúru, mestá a obce boli zasiahnuté dve veľké logistické centrá,“ uviedol.
Moskva oznámila, že počas noci smerovalo na oblasť ruskej metropoly viac ako 370 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Starosta Sergej Sobjanin zároveň uviedol, že medzi 11. a 18. júlom protivzdušná obrana zachytila takmer 1 900 dronov smerujúcich na Moskvu.
Popri pokračujúcich bojoch čelí Ukrajina aj nezvyčajnému vnútropolitickému napätiu. Vo viacerých mestách už tretí deň pokračovali protesty proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova.
Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým rokoval s najvyššími vojenskými predstaviteľmi, čo vyvolalo špekulácie o možných zmenách vo vedení armády.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev, po ukrajinských útokoch na Rusko sú hlásené ďalšie obete © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruské raketové útoky na Kyjev si v nedeľu vyžiadali jedného mŕtveho a 13 zranených. K útokom došlo deň po tom, ako Ukrajina podnikla rozsiahlu vlnu dronových úderov na ciele v Rusku vrátane logistických centier v Moskovskej a Tambovskej oblasti.
Kyjevom otriasali výbuchy
Výbuchy bolo v ukrajinskej metropole počuť krátko po varovaní letectva pred prichádzajúcimi balistickými raketami.
Polícia uviedla, že útoky zasiahli šesť mestských obvodov. Poškodený bol bytový dom v Solomjanskom obvode, horel supermarket a požiar zachvátil aj rodinný dom vo Svjatošynskom obvode.
Zásahy hlásili aj z obchodno-zábavného centra v Dniprovskom obvode, bytového domu v Ševčenkivskom obvode a z neobytnej budovy.
Ďalší človek zahynul pri ruskom dronovom útoku v Dnepropetrovskej oblasti. Na ruskej strane si ukrajinský útok v Kurskej oblasti vyžiadal jednu obeť.
Komponenty na drony
Ukrajina v sobotu zaútočila na logistické sklady v Moskovskej a Tambovskej oblasti. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského išlo o objekty využívané na dodávky komponentov pre výrobu dronov a navigačných zariadení.
„V reakcii na ruské útoky na našu civilnú infraštruktúru, mestá a obce boli zasiahnuté dve veľké logistické centrá,“ uviedol.
Stovky a stovky dronov
Moskva oznámila, že počas noci smerovalo na oblasť ruskej metropoly viac ako 370 ukrajinských bezpilotných lietadiel.
Starosta Sergej Sobjanin zároveň uviedol, že medzi 11. a 18. júlom protivzdušná obrana zachytila takmer 1 900 dronov smerujúcich na Moskvu.
Nezvyčajné napätie
Popri pokračujúcich bojoch čelí Ukrajina aj nezvyčajnému vnútropolitickému napätiu. Vo viacerých mestách už tretí deň pokračovali protesty proti odvolaniu ministra obrany Mychajla Fedorova.
Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým rokoval s najvyššími vojenskými predstaviteľmi, čo vyvolalo špekulácie o možných zmenách vo vedení armády.
Zdroj: SITA.sk - Ruské rakety zasiahli Kyjev, po ukrajinských útokoch na Rusko sú hlásené ďalšie obete © SITA Všetky práva vyhradené.
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