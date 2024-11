Americké voľby môžu výrazne ovplyvniť európsku ekonomiku, obchodné obmedzenia predstavujú riziko pre rast aj infláciu

12.11.2024 (SITA.sk) - Analytici úseku meny, štatistiky a výskumu v Národnej banke Slovenska upozorňujú na potenciálne ekonomické dôsledky amerických volieb pre európsku ekonomiku. Voľby v Spojených štátoch môžu určovať smerovanie obchodných vzťahov, ktoré následne ovplyvnia ekonomickú výkonnosť USA a investície vo svete. Pre Európsku úniu sú tieto výsledky podľa analytikov kľúčové, keďže môže dôjsť k zmene obchodnej spolupráce a globálneho cenového vývoja. Ekonomické témy boli ústredným bodom diskusií volieb.Podľa najnovšieho prieskumu Gallup až 9 z 10 voličov uviedlo, že názory kandidátov na ekonomické otázky sú pri ich rozhodovaní „extrémne dôležité" alebo „veľmi dôležité". Diskutované témy sa týkali hlavne inflácie, zamestnanosti a rastúceho dlhu. Podľa analytikov sú oba politické tábory v USA nútené čeliť rastúcemu dlhovému bremenu, pričom očakávajú pokračovanie expanzívnej fiškálnej politiky.Obmedzenie voľného obchodu, napríklad prostredníctvom ciel, môže mať podľa analytikov vážne dopady na európskych výrobcov a spotrebiteľov. Vyššie americké clá by mohli zvýšiť ceny európskych výrobkov na americkom trhu, čo by znamenalo ťažkosti pre európsky export. Trhy očakávajú, že nové politické opatrenia v USA podporia podnikanie a uvoľnia priestor pre ďalší rast ekonomiky. Pre Európu však zostáva otázkou, či tieto vplyvy budú v súčte proinflačné alebo protiinflačné.„Obchodné obmedzenia predstavujú riziko pre rast i infláciu,“ varujú analytici. Zosilnenie proinflačných tlakov by mohlo skomplikovať oživenie európskej ekonomiky, nakoľko prípadné vyššie clá a prísnejšie obchodné politiky by zvýšili ceny dovážaných produktov v eurozóne.