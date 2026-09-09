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09. septembra 2026
Fico, Pellegrini a Raši si pripomínajú Pamätný deň obetí holokaustu. Nenávisť nesmie byť súčasťou spoločnosti – VIDEO
Tagy: Holokaust Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky Prezident SR
Obetiam holokaustu a rasového násilia sa treba ospravedlniť za to, čo sa dnes vo svete deje, uviedol premiér Slovenskej republiky. Prezident Peter Pellegrini pri ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Obetiam holokaustu a rasového násilia sa treba ospravedlniť za to, čo sa dnes vo svete deje, uviedol premiér Slovenskej republiky.
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia zdôraznil, že ide o smutnú spomienku na tragické obdobie slovenských dejín, ale zároveň aj o príležitosť pripomenúť si, kam až môže viesť nenávisť, ak jej dovolíme rásť.
„Z nenávisti sa stali slová, zo slov zákony a z nich napokon násilie a smrť,“ konštatoval. Pellegrini zároveň upozornil, že dejiny sa častokrát opakujú v ich najbrutálnejšej podobe. „Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním - a skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami,“ upozornil.
Zdôraznil potrebu chrániť ľudskú dôstojnosť, slobodu a rovnosť pred zákonom. „Nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či akákoľvek forma neznášanlivosti nesmú byť súčasťou našej spoločnosti,“ uviedol prezident.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v príhovore na pietnej spomienke pripomenul, že Židovský kódex zbavoval Židov práv, majetku aj ľudskej dôstojnosti a vylučoval ich zo spoločnosti, ktorej boli dovtedy prirodzenou súčasťou. Nasledovalo prenasledovanie desiatok tisícov ľudí a ich deportácie.
Zdôrazni, že o tejto časti našej histórie musíme hovoriť otvorene a pravdivo. „Holokaust bol zločinom proti ľudskosti. Antisemitizmus, ktorý vytvoril priestor pre jeho uskutočnenie, nemá v demokratickej spoločnosti miesto,“ podčiarkol Raši.
Obetiam holokaustu a rasového násilia sa treba ospravedlniť za to, čo sa dnes vo svete deje. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to uviedol premiér Robert Fico, ktorý sa zúčastnil na pietnej spomienke pri Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. Pripomenul, že 9. septembra 1941, teda pred presne 85 rokmi, bol v Slovenskom štáte prijatý takzvaný Židovský kódex.
„Táto veľmi negatívna udalosť v našej histórii bola dôvodom, prečo sme zákonne upravili, že 9. september si budeme pripomínať ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia,“ uviedol Fico.
Podľa premiéra by obete holokaustu a rasového násilia boli zo súčasného diania vo svete smutné. „Ak sa na nás dnes pozerajú obete holokaustu a rasového násilia, tak musia byť veľmi smutné, pretože namiesto rinčania poháru a príboru na rozsiahlych diplomatických rokovaniach počúvajú rinčanie zbraní,“ povedal.
Niektorí politici podľa neho neschopnosť vládnuť a zvládať najväčšie výzvy nahrádzajú vojnovým štvaním a podporovaním konfliktov. Kritizoval tiež stavanie obchodných domov a priemyselných parkov na miestach bývalých koncentračných táborov.
„Obete musia byť nespokojné aj preto, že v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust. Nech je teda toto všetko pre nás mementom a treba sa obetiam holokaustu a rasového násilia za to, čo sa dnes deje, ospravedlniť,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Fico, Pellegrini a Raši si pripomínajú Pamätný deň obetí holokaustu. Nenávisť nesmie byť súčasťou spoločnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia zdôraznil, že ide o smutnú spomienku na tragické obdobie slovenských dejín, ale zároveň aj o príležitosť pripomenúť si, kam až môže viesť nenávisť, ak jej dovolíme rásť.
Dejiny sa častokrát opakujú
„Z nenávisti sa stali slová, zo slov zákony a z nich napokon násilie a smrť,“ konštatoval. Pellegrini zároveň upozornil, že dejiny sa častokrát opakujú v ich najbrutálnejšej podobe. „Začne sa to hanlivým nápisom na stene, dehumanizáciou a ponižovaním - a skončí sa to vraždami, vyhladzovacími tábormi a vojnami,“ upozornil.
Zdôraznil potrebu chrániť ľudskú dôstojnosť, slobodu a rovnosť pred zákonom. „Nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či akákoľvek forma neznášanlivosti nesmú byť súčasťou našej spoločnosti,“ uviedol prezident.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši v príhovore na pietnej spomienke pripomenul, že Židovský kódex zbavoval Židov práv, majetku aj ľudskej dôstojnosti a vylučoval ich zo spoločnosti, ktorej boli dovtedy prirodzenou súčasťou. Nasledovalo prenasledovanie desiatok tisícov ľudí a ich deportácie.
Zdôrazni, že o tejto časti našej histórie musíme hovoriť otvorene a pravdivo. „Holokaust bol zločinom proti ľudskosti. Antisemitizmus, ktorý vytvoril priestor pre jeho uskutočnenie, nemá v demokratickej spoločnosti miesto,“ podčiarkol Raši.
Obetiam sa treba ospravedlniť
Obetiam holokaustu a rasového násilia sa treba ospravedlniť za to, čo sa dnes vo svete deje. Pri príležitosti Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to uviedol premiér Robert Fico, ktorý sa zúčastnil na pietnej spomienke pri Pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave. Pripomenul, že 9. septembra 1941, teda pred presne 85 rokmi, bol v Slovenskom štáte prijatý takzvaný Židovský kódex.
„Táto veľmi negatívna udalosť v našej histórii bola dôvodom, prečo sme zákonne upravili, že 9. september si budeme pripomínať ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia,“ uviedol Fico.
Podľa premiéra by obete holokaustu a rasového násilia boli zo súčasného diania vo svete smutné. „Ak sa na nás dnes pozerajú obete holokaustu a rasového násilia, tak musia byť veľmi smutné, pretože namiesto rinčania poháru a príboru na rozsiahlych diplomatických rokovaniach počúvajú rinčanie zbraní,“ povedal.
Niektorí politici podľa neho neschopnosť vládnuť a zvládať najväčšie výzvy nahrádzajú vojnovým štvaním a podporovaním konfliktov. Kritizoval tiež stavanie obchodných domov a priemyselných parkov na miestach bývalých koncentračných táborov.
„Obete musia byť nespokojné aj preto, že v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust. Nech je teda toto všetko pre nás mementom a treba sa obetiam holokaustu a rasového násilia za to, čo sa dnes deje, ospravedlniť,“ povedal.
Zdroj: SITA.sk - Fico, Pellegrini a Raši si pripomínajú Pamätný deň obetí holokaustu. Nenávisť nesmie byť súčasťou spoločnosti – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Holokaust Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia Predseda Národnej rady SR (NR SR) Premiér Slovenskej republiky Prezident SR
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