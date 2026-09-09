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09. septembra 2026
Mestá dostanú od EÚ účinnejšiu zbraň proti Airbnb, Brusel chce krotiť ceny bývania
Mestá budú môcť obmedziť krátkodobé prenájmy v lokalitách, kde výrazne zhoršujú dostupnosť bývania. Európske mestá by mali dostať väčšiu voľnosť pri obmedzovaní krátkodobých prenájmov cez ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Mestá budú môcť obmedziť krátkodobé prenájmy v lokalitách, kde výrazne zhoršujú dostupnosť bývania.
Európske mestá by mali dostať väčšiu voľnosť pri obmedzovaní krátkodobých prenájmov cez platformy ako Airbnb, ak výrazne zhoršujú dostupnosť bývania.
Európska komisia (EK) predstavila v stredu návrh v rámci balíka opatrení na podporu cenovo dostupného bývania.
„Keď trh nedokáže zabezpečiť niečo také základné, ako je cenovo dostupné bývanie, verejné orgány majú povinnosť konať,“ vyhlásila podpredsedníčka EK Teresa Riberová, ktorá situáciu označila za „strašnú krízu“.
Radnice a ďalšie úrady by mohli obmedziť dovolenkové prenájmy aj nákup nehnuteľností určených na krátkodobé ubytovanie v oblastiach označených ako územia pod výrazným tlakom na bývanie.
Pred zásahom však budú musieť preukázať, že krátkodobé prenájmy najmenej tri roky významne zhoršovali dostupnosť alebo ponuku bývania.
Opatrenia budú musieť byť nediskriminačné, primerané a časovo obmedzené najviac na päť rokov. Návrh sa nebude týkať ľudí, ktorí príležitostne krátkodobo prenajímajú svoje hlavné bydlisko.
Ceny nehnuteľností v Európskej únii (EÚ) za posledné desaťročie vzrástli o 60 percent a nájomné o 20 percent.
Aktivita na štyroch veľkých platformách krátkodobých prenájmov sa medzi rokmi 2018 a 2024 zvýšila o 93 percent.
V centre Madridu pripadá podľa Bruselu približne 40 krátkodobých prenájmov na každých 100 bytov v dlhodobom nájme.
Airbnb však odmieta, že by turistické prenájmy boli hlavnou príčinou rastúcich cien. „Európska bytová kríza potrebuje štrukturálne riešenia a uplatňovanie tohto zákona by sa malo sústrediť na zvyšovanie ponuky bývania,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Návrh ešte musia schváliť členské štáty a Európsky parlament.
Zdroj: SITA.sk - Mestá dostanú od EÚ účinnejšiu zbraň proti Airbnb, Brusel chce krotiť ceny bývania © SITA Všetky práva vyhradené.
Európske mestá by mali dostať väčšiu voľnosť pri obmedzovaní krátkodobých prenájmov cez platformy ako Airbnb, ak výrazne zhoršujú dostupnosť bývania.
Európska komisia (EK) predstavila v stredu návrh v rámci balíka opatrení na podporu cenovo dostupného bývania.
„Keď trh nedokáže zabezpečiť niečo také základné, ako je cenovo dostupné bývanie, verejné orgány majú povinnosť konať,“ vyhlásila podpredsedníčka EK Teresa Riberová, ktorá situáciu označila za „strašnú krízu“.
Tlak na bývanie
Radnice a ďalšie úrady by mohli obmedziť dovolenkové prenájmy aj nákup nehnuteľností určených na krátkodobé ubytovanie v oblastiach označených ako územia pod výrazným tlakom na bývanie.
Pred zásahom však budú musieť preukázať, že krátkodobé prenájmy najmenej tri roky významne zhoršovali dostupnosť alebo ponuku bývania.
Opatrenia budú musieť byť nediskriminačné, primerané a časovo obmedzené najviac na päť rokov. Návrh sa nebude týkať ľudí, ktorí príležitostne krátkodobo prenajímajú svoje hlavné bydlisko.
Enormný rast cien
Ceny nehnuteľností v Európskej únii (EÚ) za posledné desaťročie vzrástli o 60 percent a nájomné o 20 percent.
Aktivita na štyroch veľkých platformách krátkodobých prenájmov sa medzi rokmi 2018 a 2024 zvýšila o 93 percent.
V centre Madridu pripadá podľa Bruselu približne 40 krátkodobých prenájmov na každých 100 bytov v dlhodobom nájme.
Dlhá cesta
Airbnb však odmieta, že by turistické prenájmy boli hlavnou príčinou rastúcich cien. „Európska bytová kríza potrebuje štrukturálne riešenia a uplatňovanie tohto zákona by sa malo sústrediť na zvyšovanie ponuky bývania,“ uviedol hovorca spoločnosti.
Návrh ešte musia schváliť členské štáty a Európsky parlament.
Zdroj: SITA.sk - Mestá dostanú od EÚ účinnejšiu zbraň proti Airbnb, Brusel chce krotiť ceny bývania © SITA Všetky práva vyhradené.
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