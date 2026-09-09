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09. septembra 2026
Irán rozširuje zakázanú zónu, lode chce kontrolovať aj za Hormuzským prielivom
Oznámenie prišlo napriek pokroku v rokovaniach s Ománom o dočasnej trase pre lode cez strategický Hormuz. Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Oznámenie prišlo napriek pokroku v rokovaniach s Ománom o dočasnej trase pre lode cez strategický Hormuz.
Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili vytvorenie novej „zakázanej zóny“ mimo Hormuzského prielivu, ktorá má zasahovať do Ománskeho zálivu a ďalej smerom k Arabskému moru. Presné súradnice Teherán zverejní neskôr.
„Približne sa začína v smere od Čáhbaháru, pokrýva časť Ománskeho zálivu a ďalšiu časť Arabského mora pozdĺž trasy, ktorá môže viesť k Hormuzskému prielivu,“ povedal hovorca gárd Hosejn Mohebí pre iránsku štátnu televíziu.
Podľa Mohebího budú lode, ktoré do oblasti vstúpia bez koordinácie s Iránom, čeliť následkom vrátane možného odmietnutia služieb pri neskoršom využívaní Hormuzského prielivu.
Irán obmedzuje plavbu cez strategickú úžinu od začiatku vojny so Spojenými štátmi 28. februára a od lodí vyžaduje povolenie na prejazd.
Teherán v utorok oznámil, že jeho sily zasiahli desať plavidiel, ktoré sa pokúsili preplávať bez koordinácie.
Oznámenie prichádza napriek „výraznému pokroku“ rokovaní Iránu s Ománom o dočasnej plavebnej trase cez prieliv.
Mohebí zároveň načrtol iránske podmienky na ukončenie vojny. Washington by podľa neho mal okrem iného „uvoľniť 24 miliárd dolárov zo zmrazených iránskych aktív“ a nezasahovať do jadrového ani raketového programu krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Irán rozširuje zakázanú zónu, lode chce kontrolovať aj za Hormuzským prielivom © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránske Revolučné gardy v stredu oznámili vytvorenie novej „zakázanej zóny“ mimo Hormuzského prielivu, ktorá má zasahovať do Ománskeho zálivu a ďalej smerom k Arabskému moru. Presné súradnice Teherán zverejní neskôr.
„Približne sa začína v smere od Čáhbaháru, pokrýva časť Ománskeho zálivu a ďalšiu časť Arabského mora pozdĺž trasy, ktorá môže viesť k Hormuzskému prielivu,“ povedal hovorca gárd Hosejn Mohebí pre iránsku štátnu televíziu.
Odmietnutie služieb
Podľa Mohebího budú lode, ktoré do oblasti vstúpia bez koordinácie s Iránom, čeliť následkom vrátane možného odmietnutia služieb pri neskoršom využívaní Hormuzského prielivu.
Irán obmedzuje plavbu cez strategickú úžinu od začiatku vojny so Spojenými štátmi 28. februára a od lodí vyžaduje povolenie na prejazd.
Teherán v utorok oznámil, že jeho sily zasiahli desať plavidiel, ktoré sa pokúsili preplávať bez koordinácie.
Neviditeľný pokrok
Oznámenie prichádza napriek „výraznému pokroku“ rokovaní Iránu s Ománom o dočasnej plavebnej trase cez prieliv.
Mohebí zároveň načrtol iránske podmienky na ukončenie vojny. Washington by podľa neho mal okrem iného „uvoľniť 24 miliárd dolárov zo zmrazených iránskych aktív“ a nezasahovať do jadrového ani raketového programu krajiny.
Zdroj: SITA.sk - Irán rozširuje zakázanú zónu, lode chce kontrolovať aj za Hormuzským prielivom © SITA Všetky práva vyhradené.
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