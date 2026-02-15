|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pravoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. februára 2026
Migaľ ustál odvolávanie, no podporilo ho len 46 koaličných poslancov, hovorí o politikárčení
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR
Fakt, že proti odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (Smer-SD) hlasovalo v parlamente len 46 ...
Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) - Fakt, že proti odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (Smer-SD) hlasovalo v parlamente len 46 koaličných poslancov zo 79, považuje samotný minister za politikárčenie. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, viac mu prekáža, že sa v parlamente neschválila legislatíva, ktorá bola predložená už v novembri 2025. Ministra konkrétne v hlasovaní o vyslovení nedôvery nepodporila koaličná strana Hlas-SD, ktorá si podľa Migaľa už predtým strelila do kolena a robí to znova.
„V prípade, že nebude schválená legislatíva, ktorú tam máme, tak máme ohrozenú implementáciu Plánu obnovy," upozornil minister. Podľa vlastných slov nevníma, že je vládnym ministrom s najslabšou podporou „Toto odvolávanie ležalo na stole neviem koľko mesiacov. Keby sa tam naozaj jednalo o moju prácu a nejaké moje zlyhania, tak sa to naozaj vybaví ďaleko, ďaleko skôr," skonštatoval.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti vyhlásil, že celá slovenská vláda je v súčasnosti nelegitímna, keďže mala na základe zákona o dlhovej brzde požiadať parlament o dôveru, čo neurobila. „A v prípade pána ministra je to ešte na dvakrát," uviedol s tým, že Migaľ je teda dvojnásobne nelegitímny minister. Doplnil, že je až ľudskou tragédiou skončiť tak, že človeka nikto nechce. „Idete svoju labutiu pieseň v slovenskej politike," povedal Hlina Migaľovi.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ ustál odvolávanie, no podporilo ho len 46 koaličných poslancov, hovorí o politikárčení © SITA Všetky práva vyhradené.
„V prípade, že nebude schválená legislatíva, ktorú tam máme, tak máme ohrozenú implementáciu Plánu obnovy," upozornil minister. Podľa vlastných slov nevníma, že je vládnym ministrom s najslabšou podporou „Toto odvolávanie ležalo na stole neviem koľko mesiacov. Keby sa tam naozaj jednalo o moju prácu a nejaké moje zlyhania, tak sa to naozaj vybaví ďaleko, ďaleko skôr," skonštatoval.
Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti vyhlásil, že celá slovenská vláda je v súčasnosti nelegitímna, keďže mala na základe zákona o dlhovej brzde požiadať parlament o dôveru, čo neurobila. „A v prípade pána ministra je to ešte na dvakrát," uviedol s tým, že Migaľ je teda dvojnásobne nelegitímny minister. Doplnil, že je až ľudskou tragédiou skončiť tak, že človeka nikto nechce. „Idete svoju labutiu pieseň v slovenskej politike," povedal Hlina Migaľovi.
Zdroj: SITA.sk - Migaľ ustál odvolávanie, no podporilo ho len 46 koaličných poslancov, hovorí o politikárčení © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora
Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora
<< predchádzajúci článok
Fico po rokovaní s Rubiom oznámil záujem o ďalšie stíhačky F-16, Slovensko chce posilniť obranu – VIDEO
Fico po rokovaní s Rubiom oznámil záujem o ďalšie stíhačky F-16, Slovensko chce posilniť obranu – VIDEO