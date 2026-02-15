Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Pravoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

15. februára 2026

Migaľ ustál odvolávanie, no podporilo ho len 46 koaličných poslancov, hovorí o politikárčení


Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR

Fakt, že proti odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (Smer-SD) hlasovalo v parlamente len 46 ...



Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) - Fakt, že proti odvolaniu ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuela Migaľa (Smer-SD) hlasovalo v parlamente len 46 koaličných poslancov zo 79, považuje samotný minister za politikárčenie. Ako v nedeľu povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, viac mu prekáža, že sa v parlamente neschválila legislatíva, ktorá bola predložená už v novembri 2025. Ministra konkrétne v hlasovaní o vyslovení nedôvery nepodporila koaličná strana Hlas-SD, ktorá si podľa Migaľa už predtým strelila do kolena a robí to znova.


„V prípade, že nebude schválená legislatíva, ktorú tam máme, tak máme ohrozenú implementáciu Plánu obnovy," upozornil minister. Podľa vlastných slov nevníma, že je vládnym ministrom s najslabšou podporou „Toto odvolávanie ležalo na stole neviem koľko mesiacov. Keby sa tam naozaj jednalo o moju prácu a nejaké moje zlyhania, tak sa to naozaj vybaví ďaleko, ďaleko skôr," skonštatoval.

Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) v tejto súvislosti vyhlásil, že celá slovenská vláda je v súčasnosti nelegitímna, keďže mala na základe zákona o dlhovej brzde požiadať parlament o dôveru, čo neurobila. „A v prípade pána ministra je to ešte na dvakrát," uviedol s tým, že Migaľ je teda dvojnásobne nelegitímny minister. Doplnil, že je až ľudskou tragédiou skončiť tak, že človeka nikto nechce. „Idete svoju labutiu pieseň v slovenskej politike," povedal Hlina Migaľovi.


Zdroj: SITA.sk - Migaľ ustál odvolávanie, no podporilo ho len 46 koaličných poslancov, hovorí o politikárčení © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diskusná relácia Na telo Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Opozícia Plán obnovy a odolnosti SR
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Žilinka reaguje na Ficove agresívne vyjadrenia, ani premiér nemá právo osočovať generálneho prokurátora
<< predchádzajúci článok
Fico po rokovaní s Rubiom oznámil záujem o ďalšie stíhačky F-16, Slovensko chce posilniť obranu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 