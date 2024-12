Fico pochválil zahraničnú politiku Brazílie, podporil aj jej mierový plán pre Ukrajinu – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.12.2024 (SITA.sk) - Brazília je príkladom krajiny, ktorá v zahraničnej politike formuje nezávislé postoje vychádzajúce z rešpektu k medzinárodnému právu a zo zásady nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Robert Fico to povedal na spoločnej tlačovej konferencii s viceprezidentom Brazílie Geraldom Alckminom. Ako ďalej uviedol, plán , ktorý Brazília predložila spolu s Čínou, pokiaľ ide o mier na Ukrajine, má svoje rácio."Rovnako si myslím, že Brazília zohrá mimoriadne dôležitú úlohu aj pri reforme Organizácie Spojených národov (OSN) . Máme rovnaký názor, mali by sme rozšíriť Bezpečnostnú radu OSN tak o stálych aj nestálych členov. Preto sa Slovenská republika uchádza o členstvo nestáleho člena BR OSN v rokoch 2028 až 2029," zdôraznil Fico.Premiér tiež skonštatoval, že pre SR ako členskú krajinu Európskej únie je dôležité, že sa hľadá nový formát spolupráce medzi EÚ a Brazíliou, ale aj ostatnými krajinami regiónu Južnej Ameriky. Spomenul pritom dohodu o partnerstve medzi EÚ a krajinami Mercosuru - Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. "Táto dohoda je to najlepšie, čo sa mohlo stať pre celú Európsku úniu a krajiny tohto regiónu," vyhlásil Fico.Zároveň predseda vlády pripomenul, že jeho aktuálna návšteva Brazílie je prvou návštevou slovenského premiéra v krajine. "Je to historická návšteva, pretože v modernej histórii Slovenska, ktorá sa začala písať 1. januára 1993, nebol moment, keď by predseda vlády navštívil oficiálne Brazíliu," dodal Fico.