Koalícia prelomila veto prezidenta k novele infozákona, Plaváková očakáva zásah Ústavného súdu SR

Ombudsman tiež podal návrh na Ústavný súd

Hrozí strata k prístupu k informáciám

11.12.2024 (SITA.sk) - Poslankyňa a predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Progresívneho Slovenska (PS) kritizuje rozhodnutie koaličných poslancov prelomiť veto prezidenta pri novele infozákona. „A to práve na Svetový deň ľudských práv. Koaliční poslanci a poslankyne prelomili v utorok veto prezidenta k novele infozákona a odignorovali aj jeho výhrady,“ uviedla Plaváková.Prezident podľa nej, rovnako ako opozícia, upozornil na protiústavnosť týchto zmien. Plaváková očakáva, že prezident sa pre ústavnoprávne výhrady obráti na Ústavný súd SR . „My práva ľudí na prístup k informáciám určite na Ústavnom súde brániť budeme,“ dodala.Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa taktiež rozhodol podať návrh na Ústavný súd SR, ktorým žiada posúdenie ústavnosti novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento zákon vrátený prezidentom Petrom Pellegrinim bol schválený poslancami vládnej koalície bez prihliadnutia na pripomienky hlavy štátu.Verejný ochranca práv kritizuje najmä ustanovenia umožňujúce spoplatňovanie prístupu k informáciám v nejednoznačných prípadoch, čo by podľa neho mohlo občanov odradiť žiadať si potrebné informácie.„Novela otvorí cestu k odradzovaniu obyvateľov pýtať si informácie. Ak by novela zákona dňa 1. marca 2025 nadobudla účinnosť, tak týmto dňom obyvatelia Slovenska po 24 rokoch stratia jednoduchý a rýchly prístup k informáciám,“ uviedol verejný ochranca práv.Dobrovodský dodal, že táto zmena prichádza v rozpore so zásadou transparentnosti, ktorá je v demokratickom právnom štáte jedným zo základných princípov ovplyvňujúcich činnosť verejných orgánov. Ochranca práv plánuje podať návrh na Ústavný súd tak, aby súd mohol rozhodnúť o prípadnom odklade účinnosti novely.